"음바페 만큼 못 줘" 레알 고심 → 아스널 승부수 띄웠다! "비니 재계약 불발 시 파격 제안"

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[스포츠조선 박상경 기자] 비니시우스 주니오르(레알 마드리드) 영입을 원하는 아스널이 승부수를 띄우는 모양새다.

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영국 데일리메일은 28일(한국시각) '아스널은 레알 마드리드가 비니시우스와의 재계약에 실패할 시 그를 데려오기 위한 파격적인 제안을 검토 중'이라고 전했다. 비니시우스는 이날 레알 마드리드의 프리시즌 훈련에 불참하면서 궁금증을 자아낸 상태다.

비니시우스는 현재 레알 마드리드와 재계약 협상 중이다. 2027~2028시즌을 끝으로 레알 마드리드와 계약이 만료되는 그는 팀 최고 연봉을 받는 킬리안 음바페 수준의 연봉을 원하는 것으로 알려졌다. 이에 대해 데일리메일은 '레알 마드리드는 비니시우스에게 음바페 수준의 연봉을 지급할 의향은 없지만, 그가 가진 상업적 가치 탓에 잔류를 원하고 있다'고 지적했다.

비니시우스는 2026 북중미월드컵을 앞두고 다양한 스폰서십을 체결했다. 스포츠 음료부터 의류, 비디오게임, 글로벌 카드 브랜드 등 16개사와 관련돼 있다. 데일리메일은 '지난 월드컵에 출전한 선수 중 네이마르(브라질·20개사)에 이은 2위 기록'이라고 소개했다.

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문제는 이번 재계약 협상 최대 걸림돌이 이런 비니시우스의 스폰서십과 관련이 있다는 것. 2022년 양측은 5년 재계약을 맺으면서 초상권 및 스폰서십 수입을 50대50으로 나누기로 합의했다. 비니시우스의 상업적 가치가 급등하면서 레알 마드리드는 이 분배 수익으로 비니시우스의 연봉을 채우고 있다. '손 안대고 코 푸는 격'으로 비니시우스를 쓰고 있는 셈. 이에 대해 스페인 아스는 '비니시우스는 레알 마드리드의 금광이 됐다'고 촌평했다.

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비니시우스가 음바페와 동등한 수준의 연봉을 원하는 건 이런 계약 조건과 무관치 않다. 상업적 성공으로 구단에 큰 돈을 안겨주고 있음에도 자신의 가치가 낮다는 판단에서다. 레알 마드리드가 이 부분에서 고심을 거듭하는 동안, 아스널이 허를 찌르는 모양새다. 아스널은 과거 빅네임 영입 과정에서 초상권, 스폰서십 등 개별 이익 발생 부분에 크게 관여하지 않는 스탠스를 취한 바 있다. 비니시우스가 레알 마드리드와 협상에 실패하면 아스널은 이런 부분을 어필하면서 접근할 것으로 예상되고 있다.

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레알 마드리드 지휘봉을 잡은 주제 무리뉴 감독은 비니시우스 잔류를 원하는 것으로 알려졌다. 그러나 북중미월드컵을 통해 가치를 증명한 비니시우스는 재계약 협상에서 물러설 뜻이 없어 보인다. 레알 마드리드의 선택, 이를 바라보는 아스널의 행보에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com