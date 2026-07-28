[공식발표]울산 반등 이끈 에이스 이동경, K리그1 20라운드 MVP 선정

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[스포츠조선 윤진만 기자]서울전 승리를 이끈 울산 에이스 이동경이 '하나은행 K리그1 2026' 20라운드 MVP로 선정됐다.

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이동경은 지난 26일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 경기에서 1골 1도움을 기록하며 3대1 승리를 이끌었다. 전반 5분 에릭의 선제골을 도운 데 이어, 전반 13분 직접 득점을 터뜨렸다. 이동경은 올 시즌 7골 5도움을 기록하며 최다 공격포인트와 최다 도움 부문 선두를 달리고 있다. 이동경은 팀 동료 정승현과 함께 라운드 베스트11에도 이름을 올렸다.

K리그1 20라운드 베스트 매치는 26일 안양종합운동장에서 열린 안양과 강원전이다. 안양은 전반 3분 최건주의 선제골과 전반 36분 엘쿠라노의 추가골로 일찌감치 앞서갔다. 이날 강원은 유효슈팅 14개를 기록하며 안양의 골문을 두드렸지만, 안양의 수비와 골키퍼 김정훈의 선방에 막혀 경기 종료 직전 만회골을 터뜨리는 데 그쳤고 경기는 안양의 2대1 승리로 막을 내렸다. 안양은 라운드 베스트팀에도 뽑혔다.

K리그2 19라운드 MVP의 영광은 서울 이랜드 까리우스에게 돌아갔다. 까리우스는 24일 목동종합운동장에서 열린 천안시티와의 경기에서 1골 2도움으로 맹활약하며 팀의 4대3 승리를 이끌었다. K리그2 19라운드 베스트 매치는 25일 구덕운동장에서 열린 부산과 수원의 경기로, 수원이 4대1로 승리했다. 수원은 라운드 베스트팀에 선정됐다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com