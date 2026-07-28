역대급 소신 발언에도…96년 월드컵 역사에 남을 불명예 논란→인판티노 회장 "오직 기쁨과 행복만 있었다" 자화자찬

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[스포츠조선 김가을 기자]지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 분노했다.

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인판티노 회장은 최근 FIFA와 개인 계정을 통해 '우리의 아름다운 경기, 감동, 축하, 웃음, 눈물, 실망, 그리고 기쁨을 놓친 모든 분께 전한다. 증오와 비판에 너무 사로잡혀 그 모든 것을 놓쳐버린 당신들에게 유감이다. 펜과 종이, 화면 뒤에서 증오와 가짜 소문을 퍼뜨리는 이들에게 전하고 싶다. 당신들이 뒤에 앉아 있는 동안 FIFA는 최전선에서 조직하고, 열심히 일하며, 세계 최고의 쇼를 선보였다'고 주장했다.

인판티노 회장은 2026년 북중미월드컵 기간 이슈의 중심에 있었다. 미국의 입국 제한과 비자 발급 논란, 도널드 트럼프 미국 대통령의 개입 이후 발생한 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건(AS 모나코)의 출전 정지 징계 유예 등으로 비판을 받았다.

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실제로 '이란의 주장' 메흐디 타레미(올림피아코스)는 "인판티노 회장이 미국 정부 규제로 발생한 우리 대표팀의 이동 문제를 해결해 주겠다고 약속했다. 하지만 아무런 조처도 하지 않았다. 재앙 같은 월드컵이었다. FIFA가 이곳의 모든 문제를 해결해야 한다. 불행히도 시작부터 해결하지 못했다"고 작심 비판했다. 이란은 당초 미국 애리조나주 투손에 베이스 캠프를 차릴 예정이었다. 하지만 악화한 전쟁 상황과 비자 발급 문제로 베이스캠프를 멕시코 티후아나로 바꿔야만 했다. 비자 발급도 쉽지 않았다. 미국은 이란축구협회 사무총장과 대표팀 단장, 미디어 담당관 등의 비자 발급을 거부했다. 사실상 선수들과 코칭스태프, 의무 스태프 등 핵심 구성원에만 비자를 내줬다.

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발로건도 경기 뒤 "처음에는 징계가 유예돼 팀에 복귀할 수 있어 기뻤다. 다시 생각해보니 엄청난 논란이 시작될 것이라는 걸 알았다. 워낙 이례적인 일이었기에 동료들 사이에서도 약간의 긴장감을 엿볼 수 있었다. 경기가 다가올수록 최대한 집중하려 했지만, 외부의 소음을 피하기는 어려웠다. 동료들은 형제처럼 나를 안심시켜 줬고, 당시 내가 할 수 있거나 바꿀 수 있는 것은 없었다"고 소신 발언했다.

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인판티노 회장은 '폭력도, 사고도 없었고, 100% 안전과 보안이 유지됐다. 오직 기쁨과 행복만 있었다. 대회 기간 200개국 이상에서 온 700만 명의 관중이 경기를 관람했다. 비자가 거부된 소수의 사람만 언급하고, 전 세계에서 승인된 수백만 명은 간과하고 있다'고 반박했다.

발로건의 출전 정지 유예에 대해선 '논란의 여지가 있는 심판의 판정이나 이상한 징계 결정은 전 세계 주요 리그에서 일상적이고 널리 받아들여지는 일이다. 이러한 관행을 사용하는 동일한 국가들이 비판을 가하고 있다는 점이 흥미롭다. 우리에게 증오를 보내는 데 시간과 에너지를 쓰는 분들은 잠시 시간을 내서 반성하거나, 명상하거나, 기도하거나, 축구 경기를 보며 얼굴과 눈, 감정을 진심으로 관찰했으면 좋겠다. 축구가 모든 증오 위에 우뚝 서기를 바란다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com