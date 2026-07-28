손흥민 이후 이런 한국인은 처음이다...빅클럽 7번, 믿고 맡긴 에이스 역할 '아틀레티코 예상 베스트 일레븐'

사진=트랜스퍼

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드에서 이강인의 역할은 정말로 막중하다.

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아틀레티코는 25일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '이강인이 아틀레티코로 합류한다. 이강인이 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 발표했다. 아틀레티코는 입단 예고 영상에서 슛돌이 글씨까지 새겨진 인물을 공개하는 등 이강인에 대한 특징을 묘사하는 센스까지 선보였다.

이에 축구 통계 매체 트랜스퍼 마크트는 이강인이 합류한 아틀레티코의 예상 베스트 일레븐을 공개했다. 3-4-1-2 포메이션 기반으로 이강인은 2선에 자리했다. 최전방에는 아데몰라 루크먼과 함께 훌리안 알바레스가 위치했다.

이강인 밑 중원에는 영입생 모르텐 히울만과 파블로 바리오스가 자리했다. 좌우 윙백 자리에는 알렉스 그리말도와 마르코스 요렌테가 포진했다. 후방에는 다비드 한츠코, 로뱅 르 노르망, 마르크 푸빌이 호흡을 맞출 예정이다. 골문은 세계 최고의 수문장 얀 오블락이 지킬 것으로 보인다.

사진=아틀레티코

스페인 현지 보도에 따르면 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 실제로 3백 기반의 전술을 플랜A로 준비 중인 것으로 파악되고 있다. 3-4-1-2 포메이션이 가동될 가능성이 높은데, 이 포메이션에서 제일 중요한 선수는 1을 담당하는 선수다. 이강인이 될 가능성이 높다.

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상대팀도 이를 알고 이강인을 강하게 견제할 가능성이 높은데, 이강인이 이를 뚫어내고 공격을 전개해주고, 때로는 페널티박스로 들어가 직접 마무리 작업까지 맡아야 할 것이다. 3-4-1-2 포메이션은 이강인이 막힌다면 측면 공격으로만 상대를 공략해야 하는 한계가 있는 전술이다.

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시메오네 감독은 이 역할을 오랫동안 앙투안 그리에즈만에게 맡겨왔다. 여러 선수가 실험 대상에 올랐다. 아틀레티코 역대 최고 이적료의 주인공인 주앙 펠릭스한테도 이 역할을 부여했지만 펠릭스는 구단 역사상 최악의 이적생으로 남게 됐다. 그만큼 이강인이 맡은 역할이 막중하면서도 굉장히 어렵다.

사진=아틀레티코

아틀레티코 입장에서는 하루빨리 이강인이 구단에 합류해 새 동료들과 호흡하는 게 중요한 상황. 하지만 시간이 더 걸릴 것으로 보인다. 스페인 매체는 '아스'는 28일 '이강인이 대한민국에서 서류 절차를 마무리하고 있다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임 우승으로 병역 혜택을 받았다. 이강인은 관련 서류 절차를 한국에서 진행하고 있다. 서류 절차가 완료될 때까지는 아틀레티코에 합류할 수 없다'고 보도했다.