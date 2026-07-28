오피셜 저격! '레알 하이재킹'에 제대로 뿔난 PSG…"시장 균형 무너뜨리는 수준" 관계 악화 일로

얀 디오망데. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 레알 마드리드에 대해 큰 불만을 품고 있다.

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스페인 문도 데포르티보는 28일(한국시각) 'PSG는 레알 마드리드가 얀 디오망데 영입 경쟁에서 자신들을 제친 상황을 아직 완전히 받아들이지 못한 분위기다'고 보도했다.

PSG는 지난 2026 북중미 월드컵 기간 디오망데와 구두 합의에 도달했지만, 레알 마드리드가 영입전에 뛰어들면서 상황이 달라졌다. 사실상 PSG가 확정해 놓은 영입을 레알 마드리드가 하이재킹한 것이다.

로이터연합뉴스

PSG는 성명을 통해 디오망데 영입 경쟁에서 철수한다고 공식 발표했다. 레알 마드리드는 RB 라이프치히가 약 1억3000만유로(약 2100억원)에 달하는 이적료로 계약 조건을 마무리할 것으로 보인다.

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PSG는 "이적료로 요구된 금액과 연봉 조건은 지나치게 높았으며, 시장의 균형을 무너뜨릴 정도의 수준이었다'며 'PSG는 인위적인 인플레이션이나 일부 중개인들의 술수에 휘말리지 않을 것이다"고 밝혔다.

AP연합뉴스

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PSG는 여기서 그치지 않고 레알 마드리드를 직접적으로 겨냥했다.

PSG는 "어떤 구단이 폭죽을 터뜨리며 등장했다고 해서 우리의 금고를 텅 비우지는 않을 것"이라며 "이것은 지금 레알 마드리드가 어떤 위치에 있는지를 보여준다"고 주장했다.

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PSG는 레알 마드리드가 아직 유망주 단계에 있는 선수의 가격을 터무니없이 올려놨다며 불만을 표하고 있다. 이번 하이재킹이 두 구단 사이의 관계를 더욱 악화시킬 가능성이 커지고 있다. 앞서 이들 구단은 프랑스의 스타 킬리안 음바페의 이적 문제를 두고도 대립해 왔다. 당시에도 음바페가 레알 마드리드 이적을 선택하면서 PSG가 패배했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com