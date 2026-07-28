"해리 케인? 아니 손흥민으로 할게" 포스테코글루 '캡틴손' 누구보다 아낀다 "쏘니가 우승했잖아"

사진=토트넘

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 감독은 손흥민을 여전히 사랑하고 있다.

Advertisement

축구 매체 더 오버랩은 27일(한국시각) 공식 채널을 통해서 포스테코글루 감독이 직접 선택한 제자 베스트 5를 공개했다.

포스테코글루 감독은 최전방에 손흥민을 선택했다. 토트넘에서 보여줬던 공격 축구 철학이 그대로 나타났다. 수비수 2명을 고를 것인지, 미드필더 2명을 선택할 것인지에 대한 질문에 "수비수는 1명이다. 우리는 골을 넣을 것"이라며 최후방에는 토트넘에서 가르쳤던 미키 판 더 펜을 선택했다. 크리스티안 로메로와 고민했지만 전방까지 공을 몰고 전진할 수 있는 판 더 펜을 더 높이 평가했다.

미드필더 2명과 공격수 2명 중에서도 포스테코글루 감독은 후자를 골랐다. 중원 한 자리에는 셀틱에서 가르쳤던 칼럼 맥그리거를 선택했다. 그 이유로는 "훌륭한 친구이자 위대한 캡틴"이라고 했다.

Advertisement

최전방에는 손흥민과 해리 케인이 자리했다. 포스테코글루 감독은 "나쁘지 않은 조합"이라고 자평했다. 이어 주장으로는 누구를 맡길 것인지를 묻자 "케인으로 하겠다"고 했지만 곧바로 "사실 손흥민으로 하겠다. 손흥민이 우승 트로피를 들었기 때문"이라며 결정을 번복했다.

사진캡쳐=더 오버랩

포스테코글루 감독은 2023년 토트넘 홋스퍼 지휘봉을 잡으며 위고 요리스에 이어 손흥민에게 주장 완장을 맡겼다. 손흥민은 비유럽 국적 선수로는 최초로 토트넘 주장직을 맡게 되며 새로운 이정표를 세웠다.

Advertisement

부임 첫 시즌, 손흥민은 해리 케인이 떠난 공백을 완벽하게 메우며 팀을 이끌었다. 포스테코글루 감독 특유의 공격적인 전술 속에서 손흥민은 공격의 중심축 역할을 소화했고, 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 5위로 시즌을 마무리하며 안정적인 출발을 알렸다.

두 번째 시즌에는 부상과 부진이 겹치며 개인 기록 면에서는 다소 아쉬운 흐름을 보였지만 손흥민은 토트넘 역대급 레전드로 남게 됐다. 시즌 막판 손흥민은 팀을 유로파리그 우승으로 이끌며 주장으로서 방점을 찍었다. 이는 토트넘의 오랜 무관 행진을 끝낸 트로피이자, 포스테코글루 감독에게도 부임 이후 첫 메이저 우승이라는 의미가 더해졌다.

스포츠조선DB

결과적으로 포스테코글루-손흥민 체제는 유로파리그 우승이라는 성과로 완벽하게 마무리됐으며, 손흥민은 주장으로서의 토트넘에서의 커리어를 완벽하게 끝냈다. 포스테코글루 감독이 리그에서의 성적으로 경질되고 말았지만 두 사람의 연결고리는 평생 이어질 것이다.

Advertisement

한편 포스테코글루 감독은 토트넘을 떠난 뒤 노팅엄 포레스트에서 실패했지만 이번 시즌부터 사우디아라비아의 알 나스르를 맡아 크리스티아누 호날두를 지도하게 됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com