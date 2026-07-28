'1부 울산' 상대하는 '3부 울산'-'4부' 진주의 겁없는 도전…1부 합류하는 코리아컵 3R서도 이변 속출할까

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[스포츠조선 윤진만 기자]'한국판 칼레의 기적'을 꿈꾸는 하부리거들의 겁 없는 도전이 계속된다.

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29일 일제히 벌어지는 '2026~2027 하나은행 코리아컵' 3라운드에는 K3리그 5개팀, K4리그 1개팀 등 세미프로 6개팀이 참가해 16강행 '이변'을 노린다. 이번 라운드에선 2라운드를 통과한 16개팀과 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 출전하지 않는 K리그1 8개팀 등 총 24개팀이 무대에 오른다.

2라운드에선 무려 6곳의 경기장에서 대이변이 발생했다. 부산교통공사(3부)가 이정효 감독이 이끄는 대회 통산 5회 우승에 빛나는 전통의 강호 수원 삼성(2부)을 꺾었다. 시흥시민축구단, 울산시민축구단, 여주FC(이상 3부)도 각각 대구, 이랜드, 경남(이상 2부)을 탈락시켰다. 진주시민축구단(4부)은 안산(2부)을 물리치고 K4리그 팀 중엔 유일하게 3라운드에 올랐다.

3라운드의 관심도 자연스레 약팀이 강팀을 꺾는 '자이언트 킬링'에 쏠려있다. 울산시민은 울산종합운동장으로 '1부 강호' 울산 HD를 불러들여 첫 맞대결을 펼친다. 울산을 연고로 하는 팀이 코리아컵에서 격돌한 적은 있다. 24년 전인 2002년 코리아컵 16강전에서 울산이 울산 현대미포조선을 3대2로 꺾었다. 울산시민축구단은 2022년에 이어 4년 만의 16강 진출을 노린다. 김현석 울산 감독은 리그 일정을 고려해 로테이션을 가동할 것이라고 예고했다. 다만 2017년 이후 9년 만의 코리아컵 우승에 대한 열망은 놓진 않을 것이라는 전망이다.

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'K3리그 선두' 시흥시민은 충남아산(2부)과의 원정경기에서 2년 연속 16강 진출에 도전한다. 시흥시민은 지난해 3라운드에서 화성(2부)을 꺾고 16강에 올랐다. 진주시민은 양산종합운동장에서 부산교통공사, 여주와 당진시민(3부)은 이천종합운동장에서 각각 16강 진출권을 다툰다. 대진상 K3~K4리그 소속 최소 1개팀, 최대 4개팀이 16강을 밟는다. 물론 프로팀이 호락호락하게 승리를 내어줄 리는 없다.

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3라운드에서 가장 관심을 끄는 빅매치는 부산구덕운동장에서 열리는 부산(2부)과 서울(1부)의 충돌이다. 두 팀은 현재 각각 K리그2와 K리그1 선두를 달리고 있다. 부산은 6년 만의 1부 승격을 위한 도전을 이어가고 있고, 서울은 2016년 이후 10년 만의 K리그1 우승을 노린다. 두 팀이 공식전에서 격돌하는 건 2020년 K리그1 경기 이후 6년 만이다.

이 밖에도 제주(1부)와 화성, 인천(1부)과 김포(2부), 안양(1부)과 충북청주(2부), 부천(1부)과 파주(2부), 김천(1부)과 수원FC(2부), 광주(1부)와 천안시티(2부)도 1부와 2부의 자존심을 걸고 싸운다. 박진섭 천안시티 감독은 전 소속팀인 광주 원정길에 오른다. 인천-김포전은 팬들 사이에서 '김도혁 더비'로 불린다. 인천 원클럽맨으로 활약했던 김도혁은 지난 1월 인천을 떠나 김포에 둥지를 틀었다. 성남(2부)은 같은 리그에 속한 김해(2부)와 맞닥뜨린다.

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ACLE에 나서는 전북, 대전, 포항, 강원은 다음달 19일 16강전부터 나선다. 추춘제로 변신한 코리아컵의 8강, 4강, 결승전은 내년 5~6월 열린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com