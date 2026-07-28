위기의 한국 축구 초대형 악재..."아시안컵도 가능" 세계 최고 레전드, 코트디부아르행 원해

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 국가까지도 생각 중이던 사비 에르난데스 감독이 아프리카 최강국 코트디부아르에 관심을 가지는 것으로 알려졌다.

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축구 매체 데일리스포츠는 27일(이하 한국시각) '사비 전 바르셀로나 감독이 코트디부아르 국가대표팀에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 코트디부아르 내부 소식통인 마가테(Magate)의 보도에 따르면, 사비 감독은 코트디부아르의 감독이 되는 것을 꿈꾸고 있다. 이 스페인 출신 전술가는 코트디부아르 대표팀을 선호하는 것으로 전해지며, 이 때문에 세네갈의 파페 티아우 후임 자리에 지원하지 않은 것으로 알려졌다'고 보도했다.

매체는 '이러한 소식은 에메르스 파에 코트디부아르 감독의 임기가 막바지에 접어든 시점에 나왔다. 그의 계약이 몇 달간 연장된 것으로 알려졌으나, 이 코트디부아르 출신 감독은 2026년 말에 자리에서 물러날 가능성이 있다'고 덧붙였다.

EPA연합뉴스

현재 사비 감독은 무직인 상황에서 국가대표팀 사령탑 자리를 선호하고 있는 중이다. 글로벌 매체 비인스포츠는 지난 18일 사비 감독과 인터뷰를 진행한 뒤 그가 국가대표팀 감독직을 절실하게 원한다고 보도한 바 있다.

당시 비인스포츠 '사비는 이미 자신의 미래를 구상하고 있다. 전 바르셀로나 감독인 그는 국가대표팀을 지휘하는 가능성에 매력을 느끼고 있다고 인정했으며, 이 선택이 현재 자신의 가족 상황과도 더 잘 맞을 것이라고 믿고 있다'고 전했다.

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사비 감독은 열린 마음이다. 무조건 유럽 국가만 지도할 생각은 없다. 감독으로서 월드컵을 경험하고 싶을 뿐만 아니라 유로, 아프리카 네이션스컵 그리고 아시안컵에 나가는 나라까지도 직접 지도해보고 싶다는 의중을 드러냈다.

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데일리 스포츠 또한 '사비는 몇 주 전 아프리카나 다른 지역의 국가대표팀을 맡고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다. 바르셀로나 미드필더 출신인 그는 카타르의 알 사드 SC를 이끌다가, 2021년 카탈루냐로 돌아와 바르셀로나 1군 지휘봉을 잡았다. 하지만 2024년 바르셀로나 감독직에서 물러난 이후 줄곧 무직 상태였다. 그가 코트디부아르에서 새로운 출발을 하게 될 가능성도 열려 있다'고 전망했다.

EPA연합뉴스

사비 감독은 과거 2년 전에 한국의 관심을 받은 바 있다. 2024년 4월 위르겐 클린스만 감독이 경질된 후 사비 감독의 한국 부임설이 돌았다. 당시 카탈루냐 매체 디아리 아라는 '유럽 구단뿐 아니라 한국 대표팀이 사비 감독에게 관심을 갖고 있다'고 보도한 바 있다. 사비 감독은 당시에 2023~2024시즌을 끝으로 바르셀로나와 이별하는 게 확정인 상태였다.

당시에는 사비 감독이 정중하게 거절 의사를 밝혔다. 사비 감독에게 직접 한국 사령탑 제안을 건넸던 함슬 디드라이브 대표는 스포츠조선을 통해 "심신이 지친 사비 감독이 클럽보다 상대적으로 시간적 여유가 있는 국가대표 사령탑 제안을 들은 것은 사실이지만 사비 감독은 시즌이 끝날 때까지 바르셀로나만 바라볼 것이고, 어떤 결정도 하지 않을 것이라는 입장을 고수했다"고 밝힌 바 있다.

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한편 대한축구협회는 오는 11월까지 팀을 이끌 임시 감독을 사단 형태로 공개 채용하기로 진행하기로 결정했다고 발표했다. 만약 사비 감독이 한국 사령탑 자리에 관심을 가진다고 해도, 사단과 함께 공개 채용에 지원해야 한다.