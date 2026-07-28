"축협+현대차가 이강인 이적료 지불" 한일 신경전 발발! 스페인 매체도 집중 조명…"日팬들 AT 마드리드가 구보 영입하길 원했어"

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

서울 대형 전광판에 띄워진 이강인의 아틀레티코 마드리드 입단 이미지. 사진=아스

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드 이적을 두고, 한국과 일본의 신경전이 벌어졌다. 스페인에서도 이 갈등에 주목했다.

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스페인 문도 데포르티보는 28일(한국시각) '이강인은 아틀레티코 마드리드가 새로 영입한 선수다'면서도 '하지만 일본에서는 그가 아닌 자국 선수 중 한 명이 아틀레티코에 합류하기를 기대하고 있었다'고 보도했다.

앞서 아틀레티코는 오는 2031년 6월 30일까지 이강인과 계약을 체결했다고 밝혔다. 추정하는 이적료는 4000만유로(약 666억원)에 이를 것으로 예상된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인은 파리생제르망(PSG)에서 세 시즌을 보낸 뒤 팀을 떠났다. PSG에서 확고한 주전으로 자리 잡지는 못했지만, 커리어에 많은 우승 트로피를 새겼다. UEFA 챔피언스리그 2회 우승이라는 대기록도 함께했다. 이후 아틀레티코로 합류한 이강인은 이제 팀의 주역으로서 또 한 번의 우승에 도전한다.

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그런데 이강인의 이적 후 예상하지 못했던 일본과 한국의 신경전이 벌어졌다. PSG 소속이던 이강인의 이적은 한국과 일본 사이의 사회관계망서비스(SNS) 신경전으로 번졌다.

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매체는 '두 나라는 아시아 지역에서 문화적·스포츠적 주도권을 놓고 경쟁하는 대표적인 국가이기도 하다'며 '일본 팬들은 아틀레티코에서 앙투안 그리즈만의 후계자가 될 선수가 자국 출신 선수이기를 기대했다'고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드

여기서 말하는 자국 선수는 구보 다케후사다. 하지만 아틀레티코에 도착한 선수가 구보가 아닌 이강인이라는 이야기에 일본 팬들은 큰 실망을 드러냈다.

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매체는 '일본에서는 한국축구협회(KFA)가 이적료 일부를 부담했을 것이라는 추측까지 나왔다'며 '아틀레티코의 공식 스폰서인 현대자동차가 이강인 영입 결정에 영향을 미쳤을 것이라는 주장도 있었다'고 전했다. 결국 일본 팬들의 부러움에서 나온 일방적 비난이 주를 이룬 셈이다.

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이강인의 이적에 있어서 마케팅적 요소가 없었다고 하기에는 무리가 있다. 그럼에도 이강인은 스페인 라리가 발렌시아와 마요르카를 거치면서 세계의 주목을 받았다. 2026 북중미 월드컵에서도 한국 팀의 에이스로 제 역할을 다했다. 마테우 알레마니 아틀레티코 디렉도 이강인을 발렌시아 시절부터 잘 알고 있는 인물이다. 이강인의 아틀레티코 이적을 둘러싼 한국과 일본 팬들의 미묘한 신경전과는 별개로, 이번 영입의 핵심 배경에는 이강인에 대한 아틀레티코의 확신이 있었다는 게 매체의 설명이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com