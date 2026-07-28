눈물의 한국 축구, 이제 '반쪽짜리'라도 감독 빨리 뽑아야 할 판…KFA, 베네수엘라→우즈베키스탄 A매치 확정

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인 손흥민 등 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구는 2026년 북중미월드컵 후 미소를 잃었다. 사공이 많아 배가 산으로 가는 형국에 '곡소리'만 요란하다. 그렇다고 멈출 순 없다. 정몽규 회장의 사퇴로 직무대행 체제인 대한축구협회(KFA)는 공석인 국가대표 감독 선임에 이미 들어갔다.

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다만 뒷말이 무성하다. '족쇄' 때문이다. 새로운 감독의 계약기간을 '11월 A매치까지'로 못박았다. 이후의 공을 새 회장 체제로 넘겼다. 내년 1월 사우디아라비아에서 개막되는 아시안컵 준비에 비상이 걸렸다. 그러나 이제 '반쪽짜리'라도 감독을 빨리 뽑아야 할 판이다. KFA가 10월 A매치 상대를 28일 공개했다. A대표팀은 10월 2일 베네수엘라, 나흘 뒤인 6일 우즈베키스탄을 상대한다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 확정된다.

국제축구연맹(FIFA)은 '월드컵 해'인 올해 기존 연간 다섯 차례의 A매치 기간을 4차례로 축소했다. 9월과 10월, A매치 여정이 연결된다. 9월 21일 시작돼 10월 6일 문을 닫는다. 일정이 16일로 확대돼 한꺼번에 4연전을 치른다. 월드컵으로 지친 각국 대표 선수들의 장거리 이동 횟수를 줄여 선수를 보호하자는 복안이다. 또 대표팀은 장기간 훈련 기회 보장을 통한 전술 완성도와 소집 효율성을 극대화할 수 있다. KFA는 10월 두 경기에 앞서 9월 열릴 두 차례 친선경기 상대도 현재 협의 중이라고 했다. 세부적인 합의가 마무리되는 대로 발표할 예정이란다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 중 생각에 잠긴 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국 축구는 북중미월드컵에서 처절하게 실패했다. '16강 이상' 성적을 바랐지만, 조별리그도 통과하지 못했다. 1승2패로 A조 3위에 머물며 32강 진출에 실패했다. A대표팀을 이끈 홍명보 감독은 책임을 지고 지휘봉을 내려놓았다. FIFA 랭킹 하락은 불가피했다. 대한민국은 25위에서 32위로 7계단 떨어졌다. 아시아에서 일본(17위), 이란(22위), 호주(28위)에 이어 4위로 밀려났다.

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이제 다시 순위를 끌어올려야 한다. 10월 첫 상대인 베네수엘라는 남미팀으로, FIFA 랭킹은 47위다. 2026년 북중미월드컵에선 없었다. 남미예선에서 8위에 머물며 본선 진출에 실패했다. 대한민국은 베네수엘라와 역대 한 차례 만났다. 2014년 9월 5일 경기도 부천에서 열린 친선경기에서 이동국의 멀티골(2골)을 앞세워 3대1로 승리했다.

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아시아의 우즈베키스탄은 한국 축구의 단골 상대다. FIFA 랭킹은 60위며, 북중미월드컵에서 처음 본선 무대를 밟았다. 그러나 벽은 높았다. 조별리그 K조에서 콜롬비아, 포르투갈, 콩고민주공화국과 경쟁했으나 3전 전패로 32강 진출에 실패했다. 한국은 우즈베키스탄과의 16차례 A매치에서 11승4무1패로 절대 우위에 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com