[오피셜] '이럴 수가' 한국 월드컵 스타 탄생 물거품...'친한파' 즈베즈다, 이기혁-김태현 아닌 가나 국대 영입

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이기혁이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]세르비아 명문인 츠르베나 즈베즈다가 한국 국가대표가 아닌 다른 선수를 영입했다.

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즈베즈다는 26일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 센터백 데릭 루카센 영입을 발표했다. 구단은 '풍부한 해외 무대 경험과 월드컵 출전 경력을 갖춘 베테랑 센터백이 즈베즈다의 새로운 보강 전력으로 합류했습니다. 데릭 루카센은 수많은 유럽 클럽에서 뛴 경험을 보유하고 있으며, 붉은색과 흰색 유니폼을 입고 새로운 도전과 원대한 목표를 달성할 준비를 마친 채 입성했다'고 설명했다.

루카센이 즈베즈다 선수가 되면서 추가적인 센터백 영입은 없어질 가능성이 높아졌다. 앞서 세르비아 매체 '모짜르트 스포트'는 지난 20일 '즈베즈다가 지난 한 달간 한국 지역의 센터백 옵션을 검토해왔으며, 이번 주 안으로 혹은 북아일랜드 라른FC 원정 이후 왼발이 강한 센터백 한 명을 영입할 수 있다'고 보도한 바 있다.

사진=즈베즈다

모차르트 스포트가 언급한 선수가 바로 한국 국가대표인 이기혁과 김태현이었다. 이기혁은 강원FC에서 활약하는 멀티 플레이어로 2026년 북중미월드컵에 깜짝 승선해 화제를 모았던 선수다. 월드컵 조별리그 3경기에 모두 출전했다. 김태현은 일본 J리그 가시마 앤틀러스에서 뛰고 있다. 일본 베갈타 센다이에서 임대를 가 좋은 활약을 보인 뒤 사간 도스를 거쳐 가시마에 입단했다. 2025년 여름 처음으로 국가대표팀에 데뷔해 백업 센터백으로서 월드컵까지 경험할 수 있었다.

모짜르트 스포트는 '두 선수는 공통점이 많다. 둘 다 한국 대표팀 주전급이며 왼발잡이 센터백'이라고 짚었다. 즈베즈다가 두 선수의 영입을 검토하면서 두 선수 중 한 명은 영입할 계획이 있다고 덧붙였다.

16일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 김태현이 패스게임을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.16/

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이적설에 관심이 쏠렸던 이유는 즈베즈다가 한국인 영입에 매우 긍정적인 구단이었기 때문이다. 황인범은 즈베즈다 이적하자마자 세르비아 리그 올해의 선수를 수상했으며 설영우 역시 리그 최고 라이트백으로 인정받고 있는 중이다. 한국 선수들이 즈베즈다만 오면 맹활약하면서 즈베즈다는 한국 국가대표급 선수들을 매우 매력적으로 평가하고 있는 중이다. 두 선수의 성공 사례가 다른 한국 선수 영입으로 이어질 수 있다는 전망이 나왔다.

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하지만 역시 이적설에 100%는 없는 법. 즈베즈다는 자유계약으로 풀려있는 루카센 영입을 진행했다. 더 이상 즈베즈다는 센터백에 자리가 없다. 4백 기반의 전술을 운영하는 즈베즈다가 센터백이 5명 이상 필요하지 않다. 루카센까지 영입하면서 스트라히냐 에라코비치, 프랭클린 테보 우체나, 로드리강, 밀로스 벨코비치 그리고 스테판 구델리까지 센터백 가용 자원이 6명이 됐다. 이적시장에서 1~2명이 떠난다고 해도 추가 영입이 필요하지 않은 상황이다. 따라서 이기혁이나 김태현을

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com