"자랑스럽지 않으면 떠나라" 토트넘 감독 폭탄 선언...2025년 올해의 선수 저격인가

사진캡쳐=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 선수단에 떠나고 싶으면 떠나라고 주장했다.

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그는 26일(한국시각) 뉴질랜드 오클랜드의 에덴 공원에서 열린 오클랜드 FC와의 프리시즌 친선경기를 마친 후 "토트넘에서의 시간이 시작될 때 저는 매우 분명히 전했다. 저는 '토트넘에 남고 싶지 않고, 여기 남는 것이 자랑스럽지 않고, 행복하지 않는다면 떠나야 한다'고 말했다. 여기에 머물며 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 큰 동기부여를 받고 경기장에 나설 수 있는 자랑스러운 선수들을 원한다. 월드컵에서 (우리가 본 것을 바탕으로) 생각해보면, 동기부여가 차이를 만든다"며 자신의 입장을 관철했다.

이러한 폭탄 발언을 한 배경으로 지목되는 선수는 루카스 베리발이다. 2006년생 초특급 유망주로 꼽혔던 베리발이지만 토트넘에서 성장이 다소 정체되고 있는 중이다. 데뷔 시즌이었던 2024~2025시즌에는 주가가 치솟았다. 지치않은 체력과 저돌성을 바탕으로 토트넘의 미래로 인정받았다. 덕분에 토트넘 올해의 선수로 선정됐다.

로이터연합뉴스

하지만 2025~2026시즌에는 출전 시간이 더 줄어들었고, 뛰는 역할도 어울리는 옷이 아니었다. 토트넘은 베리발이 뛰고 있는 중앙 미드필더 포지션에 새로운 얼굴을 추가했다. 산드로 토날리와 마테우스 페르난데스를 전격 영입하면서 베리발은 뒷전으로 밀려난 상태. 그러자 베리발은 토트넘을 떠나는 걸 원하고 있다.

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데 제르비 감독은 "아직 베리발과 이야기하지 않았다. 저는 앞으로 며칠 안에 그렇게 할 것이다. 우리는 클럽을 위해, 베리발을 위해, 저를 위해, 우리 모두를 위해 최선의 결정을 내릴 것"이라고 밝혔다.

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이어 "베리발은 정말 큰 재능을 가진 선수지만 토트넘에서 큰 경쟁이 벌어질 것이다. 왜냐하면 결국 우리는 각 포지션마다 두 명의 선수가 될 것이라고 생각하기 때문이다. 그가 머물고 싶다면, 저는 기쁠 것이다. 그렇지 않으면 요한 랑게 스포츠 디렉터와 비나이 벤카테샴 최고 경영자와 함께 새로운 해결책을 찾아야 한다. 떠나기로 결정한 한다면 그 다음부턴는 제 일이 아니"라고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

최근 앨리엇 앤더슨을 맨체스터 시티로 떠나보낸 노팅엄 포레스트가 베리발을 노리는 중이지만 토트넘은 노팅엄의 제안을 거절한 것으로 알려졌다. 토트넘은 최소한 6000만파운드(약 1166억원) 이상을 받아야만 베리발을 보내줄 수 있다는 입장이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com