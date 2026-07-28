'반응 폭발! 둘이 언제부터 친구야' 아틀레티코 마드리드엔 이강인의 오랜 친구가 있었다..스페인 월드컵 우승 주역 바에나 "환영해, 다시 함께 해 기대된다"

이강인과 바에나 캡처=스페안 아스 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"환영해 친구야, 다시 함께 뛰게 돼 기대된다."

Advertisement

한국 축구대표팀의 에이스 이강인을 영입한 스페인 아틀레티코 마드리드엔 그의 오랜 친구가 있었다. 바로 이번 북중미월드컵에서 챔피언 스페인 대표팀의 왼쪽 윙어 알렉스 바에나(아틀레티코 마드리드)였다. 바에나는 스페인 대표팀에서 알토란 같은 활약으로 우승에 크게 기여했다. 스페인이 이번 월드컵에서 치른 8경기 중 7경기에 출전해 1골-1도움을 기록했다.

그는 최근 이강인의 아틀레티코 입단 오피셜 소식이 올라온 구단 SNS에 팬들이 깜짝 놀랄 게시글을 올렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

"환영해 친구야. 다시 함께 뛰게 되어 기대된다." 스페인 매체 마르카에 따르면 바에나의 이 답글은 많은 사용자들을 놀라게 했고, 이들은 곧바로 두 사람이 이전에 어디서 함께 뛴 적이 있는지 의문을 품기 시작했다.

Advertisement

2001년생으로 동갑인 두 선수의 커리어를 추적해보면 이들이 가장 가까운 접점을 가질 수 있었던 곳은 약 10년 전 각자 몸담았던 비야레알과 발렌시아였다. 일찍 스페인 축구 유학을 떠난 이강인은 발렌시아 유스를 거쳐 성장했다. 이후 발렌시아에서 라리가 1군 경기에 데뷔했고, 레알 마요르카와 파리생제르맹에서 성장한 후 아틀레티코로 왔다. 스페인 출신인 바에나는 비야레알 유스를 통해 성장, 비야레알에서 1군 데뷔해 작년 여름, 아틀레티코로 이적했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Alex Baena kisses the trophy as he celebrates winning the World Cup REUTERS/Lee Smith

Advertisement

이강인과 바에나는 스페인 발렌시아 자치주 U-15 및 U-16 대표팀에서 같은 라커룸을 썼던 것으로 드러났다. 발렌시아와 비야레알은 발렌시아 자치주에 속하며 이렇게 연합으로 선발 대표팀을 꾸리기도 한다. 둘다 유스 시절 발군의 기량을 보였고, 자치주 대표팀에서 한솥밥을 먹었다. 마르카는 이강인과 바에나의 이번 재회는 새로운 출발을 의미한다고 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com