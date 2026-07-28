일본 좋겠네…주전 GK, 유베-PSG '러브콜' → 로마노 "소속팀 협상 중"

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 대표팀 주전 골키퍼 스즈키 자이온(24·파르마)을 두고 유벤투스와 파리 생제르맹(PSG)이 쟁탈전에 나선 움직임이다.

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유럽 축구 이적 소식을 전하는 파브리시오 로마노는 28일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '유벤투스와 PSG가 스즈키 영입을 위해 파르마와 협상 중'이라고 전했다. 그는 'PSG는 이미 스즈키의 대리인과 접촉했다. 다만 주전보다는 백업 내지 미래 자원으로 여기고 있다'며 '유벤투스는 최근 파르마에게 이적 문의를 했으며, 에밀리아노 마르티네스(애스턴빌라) 영입이 무산될 시 스즈키를 대안으로 여기고 있다'고 설명했다.

2024~2025시즌을 앞두고 파르마 유니폼을 입은 스즈키는 세리에A 37경기에서 53실점(클린시트 7회)을 기록했다. 2025~2026시즌에는 부상 여파로 20경기 출전에 그쳤으나 28실점(클린시트 5회)으로 안정적인 활약을 선보였다. 2026 북중미월드컵에서는 조별리그 3경기 및 32강까지 모두 골문을 지키면서 4경기 5실점(클린시트 1회)의 성적을 남겼다. 2022년부터 일본 대표팀 주전 골키퍼로 도약해 28차례 A매치에 나섰다.

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프랑스 풋메르카토는 'PSG는 스즈키의 북중미월드컵 활약 만을 보고 영입에 나서는 게 아니다'라고 전했다. 매체는 '골키퍼로는 보기 드문 뛰어난 패스 실력으로 상대의 압박을 무력화 시킬 수 있는 기술을 갖추고 있다. 이는 루이스 엔리케 감독 체제의 PSG에 완벽하게 부합하는 부분'이라고 설명했다.

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스즈키는 파르마 이적 후 뛰어난 활약으로 맨체스터 유나이티드 등 여러 빅클럽의 관심을 끈 바 있다. 현재 스즈키의 시장 가치는 2000만파운드(약 388억원) 정도로 평가된다. 이탈리아 현지 매체들은 파르마가 요구하는 이적료 수준이 이 가치의 두 배 가량을 요구하고 있는 것으로 관측하고 있다.

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앞서 일본 골키퍼 중에는 가와구치 요시카쓰, 가와시마 에이지가 유럽 무대에 진출한 바 있다. 하지만 이들 모두 중소 규모 팀에서의 활약이 전부였다. 아시아권에서는 볼턴 원더러스, 위건 애슬레틱 등에서 잉글랜드 프리미어리그를 경험한 알리 알 합시(오만)가 가장 성공한 골키퍼로 평가 받아왔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com