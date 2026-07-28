[SC이슈]"조건도 OUT" 인천팬 '승격 돌풍' 와중에 대표이사 퇴진 요구 '외침', '갑질 의혹' 조 대표는 이렇게 답했다

출처=인천 유나이티드 SNS

조건도 인천 대표이사. 출처=인천 유나이티드

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[스포츠조선 윤진만 기자]'조건도(인천 대표이사)는 나가라.' K리그1 승격팀 인천 유나이티드가 때아닌 '프런트 리스크'로 몸살을 앓고 있다.

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26일 인천축구전용경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 20라운드 킥오프 전 홈 서포터스 석에 걸개가 걸렸다. 팬들은 '쌍팔년도 경영', '내부 비리'라는 단어와 함께 조건도 인천 대표이사의 퇴진을 요구했다. 이날 경기장을 찾은 인천의 새 구단주인 박찬대 인천시장 눈앞에서 벌어진 일이다.

인천이 시끌시끌하다. 선수단은 올해 1년 만에 다시 1부 리그로 돌아와 20라운드 현재 6위를 달릴 정도로 기대 이상 선전하고 있지만, 다양한 이슈에 선수들의 분투가 묻혔다. 인천 구단과 지역 사회의 갈등이 수면 위로 떠오른 건 지난달부터다. 지난 1월 당시 인천시의회 의장의 아들이 28대1의 경쟁률을 뚫고 구단 인턴으로 최종 합격하는 과정에서 빚어진 '채용 공정성' 논란이 불거졌다. 인천시의회가 구단 예산을 심의·의결하는 기관이고, 당시 의장과 친분이 있는 전정배 구단 사무국장이 최종면접관으로 참여한 사실이 드러나면서 외부 영향력이 작용한 것 아니냐는 의혹이 터졌다.

사진제공=한국프로축구연맹

인천 구단은 '블라인드 서류 심사였으며, 면접을 거쳐 최종 1명을 정당하게 선발했다'라고 설명했다. 여기에 조 대표가 지난 3월 근무시간 중 구단 직원을 자신이 있는 교회로 호출해 업무와 무관한 '채증 요원' 역할을 지시했다는 의혹, 전 국장이 인턴 직원에게 본인이 창작한 가사를 작곡시키는가 하면 한 직원에겐 자신이 골대를 향해 공을 차는 영상을 촬영토록 한 '심부름' 의혹 등 구단 수뇌부와 관련된 논란도 제기됐다. 인천 구단은 최근 1~2년 사이에 퇴사, 이직, 육아휴직 등으로 자리를 비우는 직원들의 수가 다른 구단에 비해 많다는 말이 돌았는데, 이러한 배경엔 일부 임직원의 '갑질'이 있었다는 게 복수 축구계 관계자들의 공통된 목소리다.

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한 관계자는 "구단 내부에선 '곪은 게 터진 것'이라는 반응이다. 현재까지 제기된 논란, 의혹 대부분은 사실 기반이다. '아니면 말고' 식의 단순한 흔들기용 의혹 제기가 아니란 얘기"라고 말했다. 직원들은 하루가 멀다고 터지는 논란에 "일할 맛 안 난다"라고 하소연하고 있고, 축구팬들은 인천을 넘어 시도민구단의 태생적인 한계를 지적하는 목소리를 내고 있다. 윤정환 인천 감독은 선수들에게 "우리 할 것에만 집중하자"라고 당부했다.

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여론의 화살은 조 대표를 향하고 있다. 조 대표는 지난해 1월 인천 구단 신임 대표이사로 선임됐다. 2011년부터 1년간 인천 대표이사를 지냈던 그는 한국지엠 부사장, 인천광역시축구협회장 등을 거쳐 전임 구단주의 부름을 받고 14년 만에 인천으로 돌아왔다. 조 대표는 두 달에 걸친 릴레이 폭로가 선수단과 팬에도 영향을 끼치는 상황에서 공식 해명없이 입을 굳게 다물고 있다. 28일 오후 연락이 닿은 조 대표는 일련의 사태에 대해 "참 안타깝다. 내가 부귀영화를 누리려고 이곳에 온 것도 아니고, 애정을 갖고 인천에서 봉사하고 있거늘, 무슨 비리가 있다는 건지 모르겠다"며 "몇몇이 그런 행동을 하는 것이다. 2부에 있을 땐 '1부로 올라가길 원치 않는다'라고 말하는 사람들도 있었다. 그런 사람들과 내가 할 이야기가 뭐가 있겠나"라고 반박했다.

인천 구단 사정을 잘 아는 축구인은 "지역에서 '박찬대 시장이 사태를 방관한다'라는 목소리가 나오는 상황"이라며 "지금과 같은 상황이 지속된다면 박 시장도 구단 내부의 변화를 요구하는 팬의 목소리를 외면하긴 어려울 것"이라고 전망했다. 박 시장은 지난 12일 인천-안양전이 열린 인천 경기장을 방문해 "인천의 우승을 위해 지원을 아끼지 않겠다"라고 외쳤다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com