[오피셜] 차두리가 찍었다...화성FC, U-20 월드컵 4강 주역 최예훈 임대 영입

사진=화성

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[스포츠조선 김대식 기자]화성FC가 연령별 대표팀을 두루 거친 측면 수비수 최예훈을 임대 영입하며 공수 밸런스를 강화한다.

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2003년생인 최예훈은 학창 시절부터 두각을 나타내며 U-17, U-18, U-20, U-23 등 연령별 국가대표팀을 차근차근 거친 자원이다. 특히 FIFA U-20 월드컵 대회 당시 대표팀 4강 진출에 힘을 보태며 큰 경기 경험과 국제 무대 경쟁력을 증명했다.

우수한 신체 조건에 날카로운 왼발이 주무기인 최예훈은 레프트백과 왼쪽 윙어 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어다. 폭발적인 주력과 오버래핑을 바탕으로 상대 측면을 허물고, 높은 궤적의 크로스로 위협적인 기회를 만들어낸다. 왕성한 활동량으로 공수 전환 시 신속하게 수비에 가담하는 능력도 강점이다.

최예훈의 합류로 화성FC는 측면 라인의 속도감과 공수 안정감을 동시에 확보하게 됐다. 군 복무와 K리그 무대 경험을 두루 거치며 한층 성숙해진 기량을 갖춘 만큼 화성FC 하반기 도약을 이끌 핵심 카드로 기대를 모은다.

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최예훈은 "화성FC의 일원이 되어 기쁘다. 잘 준비하고 빠르게 적응해서 팬 분들에게 좋은 모습으로 인사드리겠다. 하반기 팀의 도약에 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"는 소감을 전했다.

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한편 화성FC는 오는 29일 제주SK와 코리아컵 원정 경기를 치를 예정이다