"무자격 감독, 사퇴 읍소 → 구단이 거부" 최강희 쫓아냈던 中 산둥 막장극 '화제'

사진출처=산둥 타이산 구단 웨이보

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[스포츠조선 박상경 기자] '무자격 감독'이 스스로 물러나겠다고 하는데, 구단은 왜 그동안 만류했을까.

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최강희 전 감독에 이어 산둥 타이산을 이끌던 한펑 감독대행이 1년여 만에 팀을 떠났다. 산둥은 28일(한국시각) '쑤마오전 감독과 한펑 코치가 1군 코치진에서 물러나겠다고 요청했고, 구단은 이를 수용했다. 탕톈런 코치가 감독 대행을 맡는다'고 발표했다.

앞서 산둥을 이끌던 최 전 감독은 지난해 구단 수뇌부와 갈등 끝에 무릎 수술을 이유로 귀국했다. 이후 한펑이 지휘봉을 이어 받았다. 당시 중국 현지에선 최 전 감독이 사실상 경질됐고, 한펑이 감독직을 승계받은 것으로 여겼다. 그러나 쑤마오전 감독 부임 이후에도 '대행' 꼬리표를 떼지 못한 한펑이 실질적으로 팀을 지휘하는 모습이 이어지면서 궁금증을 자아냈다.

이유가 있었다. 한펑은 중국슈퍼리그 감독이 되기 위해 요구되는 아시아축구연맹(AFC) P급 코칭 라이선스를 보유하지 못한 것으로 드러났다. 이 때문에 쑤마오전이 감독 직함을 달고 있지만, 벤치에선 '코치'인 한펑이 지휘하는 웃지 못할 상황이 이어지고 있었다. 중국 축구 기자 인보는 27일 '한펑이 구단에 P급 라이선스 획득을 이유로 수 차례 사임 의사를 밝혔으나, 수뇌부가 이를 거부했다'고 주장했다.

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산둥 구단의 모기업은 국유회사인 지난문화관광개발이다. 이들은 최근 재정난 속에 제대로 된 투자를 하지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 인보는 '산둥은 지속적인 재정난과 선수 유출로 노쇠화된 지 오래다. 이런 상황에서 어떻게 선두 경쟁을 할 수 있나. 한펑은 리그 전체에서 가장 낮은 연봉을 받고 있음에도 어쩔 수 없이 팀을 맡고 있다'고 지적했다.

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산둥은 올 시즌을 앞두고 승부조작 및 부패 연루 혐의로 승점 6점이 삭감된 채 시즌을 시작했다. 20경기를 치른 현재 9승3무8패, 승점 24로 슈퍼리그 전체 16팀 중 6위다. 2위 충칭 퉁량룽(승점 29)과의 격차가 크지 않은 만큼, 남은 10경기 결과에 따라 상위권 도약도 충분히 가능한 위치다. 이런 가운데 최근 팀이 연패에 빠지면서 비난 여론이 높아졌고, 결국 쑤마오전과 한펑이 동시에 물러나는 것으로 일단락 되는 모양새다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com