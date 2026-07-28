"아르헨티나가 하는 게 축구냐" 독일 전설, 메시국 공개 저격…"많은 사람이 그들을 칭찬하는 이유 이해 못하겠다"

루디 ?러 독일축구협회 단장. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]독일 축구 전설이 2026년 북중미월드컵에서 비신사적인 플레이로 전 세계 축구계의 손가락질을 받는 아르헨티나 축구대표팀 비판 행렬에 동참했다.

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독일축구협회(DFB) 단장을 맡은 ?러는 27일(현지시각) 독일 마인츠에서 열린 독일축구지도자협회(BDFL) 국제 코치 회의에서 '독일 축구대표팀이 개선해야 할 점'에 관한 질문에 "수비를 더 잘해야 한다"라고 단호한 허투로 답했다. 독일은 조별리그를 2승 1패, 조 1위로 통과했지만, 32강에서 파라과이에 패하며 조기 탈락 고배를 마셨다. 독일은 32강전 포함 4경기에서 총 5골을 헌납했다.

?러 단장은 수비의 중요성을 강조하면서 월드컵 준우승팀인 아르헨티나를 겨냥해 비판적인 발언을 쏟아냈다. 1990년 이탈리아월드컵에서 독일의 우승을 이끌었던 ?러 단장은 아르헨티나를 월드컵에서 훌륭한 수비의 모델로 꼽는 것을 이해할 수 없다고 했다.

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그는 "내가 '독일이 수비를 더 잘해야 한다'라고 말했더니, 많은 사람이 아르헨티나를 예로 들었다"며 "난 그게 잘못된 예라고 생각한다. 갑자기 아르헨티나가 기준점이 되어버렸는데, 나는 이런 언급이 다소 위선적이라고 느꼈다"라고 강조했다.

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?러 단장은 이어 "아르헨티나처럼 플레이하는 팀을 원하지 않는다. 그건 축구와는 아무 상관이 없다"고 말했다. 그러자 독일 전역에서 날아온 유명 감독, 축구계 인사들로 가득 찬 회의실은 우렁찬 박수갈채로 가득 찼다고 독일 '빌트'가 현장 분위기를 전했다. 아르헨티나는 스페인과의 월드컵 결승전에서 수비 일변도의 플레이스타일, 그리고 경기 후 스페인 선수를 폭행하는 등 볼썽사나운 모습을 선보였다.

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?러 단장은 "아르헨티나는 월드컵 챔피언이고, 이번엔 준우승을 차지했다"면서도 "많은 사람이 그들을 칭찬하는 이유를 정말 이해할 수 없다"라고 소신 발언을 했다. 누군가의 롤모델이 될 만한 팀은 아니라는 것.

Spain's midfielder #16 Rodri lifts the trophy with his teammates after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

?러 단장은 독일이 본받아야 할 팀으로는 같은 유럽 국가인 스페인과 잉글랜드를 꼽았다. 스페인은 월드컵 결승에서 아르헨티나를 1대0으로 꺾고 16년만에 챔피언 트로피를 들었다. 모든 경기를 통틀어 단 1골만을 헌납하는 '완벽한 수비'로 세계를 제패했다. 잉글랜드는 60년만의 최고 성적인 3위를 달성했다.

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?러 단장은 두 팀이 어떻게 하면 수비를 효과적으로 할 수 있는지를 보여줬다며, "스페인은 칭찬받아 마땅하다. 잉글랜드도 수비를 아주 잘했다"라고 박수를 보냈다.

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2014년 브라질대회에서 우승한 독일은 지난 세 번의 월드컵 중 두 번은 조별리그에서 탈락하는 등 기나긴 침체기를 겪고 있다. 월드컵을 마치고 발빠르게 율리안 나겔스만 감독을 경질하고, 위르겐 클롭 전 리버풀 감독을 선임하며 부활의 신호탄을 쐈다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com