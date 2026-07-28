이럴 수가! '韓 최고 재능' 이강인 아틀레티코 마드리드 '독박 축구' 우려…'주포' 훌리안 알바레즈, 아스널 '스왑딜' 가능성

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적과 동시에 '독박 축구' 가능성이 제기됐다.

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영국 언론 '더스탠다드'는 28일(이하 한국시각) '아스널(잉글랜드)이 아틀레티코 마드리드에 스왑딜을 요청했다. 아틀레티코 마드리드는 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)와 빅토르 요케레스(아스널)을 포함한 스와프 계약에 대해 결정을 내린 것으로 보인다. 이적 시장에서의 아스널의 인내가 결실을 맺을 수도 있다'고 보도했다.

미켈 아르테타 감독이 지휘하는 아스널은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 우승의 한을 풀었다. 26승7무5패(승점 85)를 기록하며 맨시티(승점 78)를 따돌리고 정상에 올랐다. '디펜딩 챔피언' 아스널은 왕좌 지키기에 나선다. 상황은 좋지 않다. 최근 모건 로저스 영입전에서 첼시(잉글랜드)에 밀렸다.

사진=AFP 연합뉴스

'더스탠다드'는 '알바레즈는 아르테타 감독에게는 꿈의 영입 대상이다. 하지만 알바레즈는 FC바르셀로나(스페인) 이적을 선호했다. 아스널에는 큰 걸림돌로 작용해왔다. 하지만 아틀레티코 마드리드가 라이벌 팀에 알바레즈를 매각하지 않겠다는 입장을 고수했다. 아스널에 기회가 열렸다. 아스널은 알바레즈 영입을 위해 요케레스를 포함한 선수 및 현금 지급을 제안할 준비가 돼 있다'고 했다.

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이 매체는 스페인 언론 '카데나 SER'의 보도를 인용해 '아틀레티코 마드리드가 이적료 5170만 파운드에 요케레스를 포함한 오퍼를 진지하게 고려하고 있다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈가 2026년 북중미월드컵 휴식을 마치고 돌아오면 중요한 협상을 진행할 예정'이라고 덧붙였다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO는 알바레즈 매각에 부정적 입장인 것으로 알려졌다. 그는 "내 입장은 분명하다. 구단의 입장도 분명하다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈에게 가장 적합한 곳이다. 그가 팀에 완벽하게 어울리는 중앙 공격수라는 것을 조금도 의심하지 않는다. 그를 남기고 싶다"고 말했다. 알바레즈는 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 29경기에서 8골-4도움을 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com