"세계적으로 찾아볼 수 없다!" 日 깜짝 놀랐다…'박지성 위원장 대담한 개혁안, KFA 회장 선거인단 규모 1만명 이상 권고'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]박지성 문화체육관광부 산하 K-축구혁신위 공동위원장의 계획에 일본도 깜짝 놀랐다.

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일본의 '도스포웹'은 27일 '대한민국 축구 재건을 도모하는 K-축구혁신위회 회의가 27일 열렸다. 박 위원장이 대한축구협회 회장 선거를 1만명이 투표할 수 있도록 하는 대담한 개혁안을 올렸다'고 보도했다.

박 위원장은 27일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 열린 혁신위 제4차 회의 뒤 브리핑에서 "세 가지 분야에서 논의가 이뤄졌다. 첫째, 축구 거버넌스 혁신 관련 축구협회장 선거인단은 대한체육회장 선거인단 개편안을 기반으로 종목 특성을 반영해 조정하는 방안을 검토했다. 체육회 기준에 대학, 실업, 프로, 승강제 리그(K1~K7) 등을 추가해 조정하는 안을 마련하기로 했다. 이 경우 권고하게 될 규모는 1만 명 이상이다. 이러한 개편안의 근거 조항이 되는 대한체육회 '회원종목단체 규정, 개정안'을 논의하고 8월까지 개정 절차를 마무리하기로 했다"고 밝혔다.

그는 선거인단이 200명에서 1만명이 된다는 건 어마어마하게 늘어난다는 것이다. 선수, 지도자에서 큰 폭의 증가가 예상된다. 동호인은 지금 논의 단계다. 확답을 드릴 수 없다"고 덧붙였다.

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대한체육회는 앞으로 선거인단 구성 범위를 확대하고 선거인단을 제한(100명 이상 300명 이하)하는 조항을 삭제하는 개정을 추진하고, 선거인단 구성과 관련 대한체육회 회장선거관리규정을 준용하는 조항 등을 신설할 계획이다.

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'도스포웹'은 한국 언론의 보도를 전달하며 '한국은 2026년 북중미월드컵 뒤 박 위원장이 중심이 돼 개혁안에 관한 논의를 거듭하고 있다. 그 핵심이 되는 회장 선거 실시 방법에 대해 양적 플랜을 제시했다. 축구협회 수장을 1만명 규모의 투표로 결정하는 것은 세계적으로도 전대 미문이다. 박 위원장이 대담 개혁에 관심이 모아진다'고 했다. 일본축구협회장 선거는 80여명이 투표하는 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com