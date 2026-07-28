'토트넘, 정말 기대된다' 판 더 펜→매디슨 연속으로 데 제르비 감독에게 찬사와 존경심 드러냈다.."매우 공격적, 그는 정말 함께 일하고 싶은 사령탑"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Leeds United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 11, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"매우 공격적이다. 그는 정말 함께 일하고 싶은 감독이다."

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선수들의 찬사와 호평이 쏟아지고 있다. 토트넘 선수들이 사령탑 로베르토 데 제르비 감독에 대한 평가다. 하루 전 네덜란드 국가대표 센터백 미키 판 더 펜이 데 제르비 감독과 함께 일하는 게 너무 즐겁다고 말한 데 이어 이번엔 미드필더 제임스 매디슨이 인터뷰에서 새 시즌 사령탑에 대한 믿음과 기대감을 드러냈다.

그는 28일 호주 시드니에서 가진 AFP통신과의 인터뷰에서 데 제르비는 자신의 경기 스타일과 잘 맞는 공격적인 감독이라며 칭찬하고 앞으로 펼쳐질 일들에 대해 기대감을 드러냈다. 이탈리아 출신인 데 제르비는 지난 2025~2026시즌 말미에 실패한 이고르 투도르 임시 감독의 후임으로 부임해 극적으로 프리미어리그 잔류를 이끌었다. 그는 시즌 마지막 날 에버턴전서 1대0 승리를 거두며 17위로 1부 생존했다. 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 공격적인 투자로 스쿼드를 두텁게 만들어 새 시즌에 기대감을 끌어올리고 있다. 웨스트햄으로부터 미드필더 마테우스 페르난데스와 뉴캐슬에선 산드로 토날리를 영입했다. 또 브라이턴에서 센터백 얀 폴 판 헤케를 사왔다. 풀백 앤디 로버트슨, 센터백 마르코스 세네시, 그리고 골키퍼 마르틴 두브라프카는 자유계약선수로 합류했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi applauds fans after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

지난해 여름, 프리시즌 한국 투어에서 심각한 무릎 부상으로 지난 시즌 대부분을 날린 잉글랜드 국가대표 매디슨은 새로운 시즌을 기다리고 있다. 그는 토트넘의 새 주장으로 지목될 것으로 알려졌다. 매디슨은 "데 제르비는 매우 명확하다. 목표는 더 나아지는 것, 더 나은 축구를 하는 것, 열정을 갖는 것, 그리고 이 클럽에서 뛰는 것에 자부심을 느끼는 것"면서 "나는 여전히 감독의 경기 방식을 배우고 있다. 선수로서 그는 정말 함께 일하고 싶은 감독이다. 공을 가지고 하는 모든 것을 좋아하기 때문이다. 매우 공격적이라 정말 기대된다"고 말했다.

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토트넘은 지난 26일 뉴질랜드 오클랜드에서 가진 오클랜드FC와의 프리시즌 첫 경기에서 데인 스칼렛과 히샬리송의 연속골로 2대0 승리했다. 29일 시드니FC전을 갖고, 3일 후 런던 라이벌 첼시전도 예정돼 있다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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매디슨은 다음달 22일에 열리는 프리미어리그 개막전에 대해 "시즌 첫 경기는 브렌트포드전이다. 우리에게 매우 중요한 시즌이다. 성공적인 시즌을 보내고 싶다"라며 "우리는 지난 몇 시즌보다 더 잘해야 한다. 따라서 지금은 모두 그 첫 경기를 향한 준비 과정일 뿐이다. 우리는 우리가 작업해 온 것들을 한 단계 더 발전시키고 있으며, 우리가 원하고 지향하는 경기 방식을 갖춘 팀을 만들어 가고 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com