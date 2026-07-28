[오피셜] 프랑스 초대형 공식발표, '명장' 지단 전격 선임...2030년 월드컵까지 '음바페+뎀벨레+올리세 지휘'

사진=프랑스축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]프랑스축구협회가 지네딘 지단 감독을 프랑스 남자 축구 국가대표팀 신임 감독으로 공식 선임했다.

Advertisement

프랑스축구협회는 28일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 열린 집행위원회 회의 결과를 발표하며, 필리프 디알로 회장과 함께 지네딘 지단 감독을 향후 4년, 즉 2030 월드컵까지 대표팀을 이끌 감독으로 선임했다고 밝혔다.

지단 감독은 1964년 앙리 게랭 감독 이후 레블뢰 역사상 18번째 감독이 되며, 지난 14년간 지휘봉을 잡았던 디디에 데샹 감독의 뒤를 잇게 됐다. 신임 감독은 오는 8월 1일 공식 취임하며, 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 캠페인부터 팀을 이끈다. 이후 유로 2028 예선, 2028~2029시즌 네이션스리그, 2030년 월드컵 예선을 차례로 치를 예정이다. 코칭스태프 구성은 9월 초 발표될 계획이다.

지단 감독은 선임 소감을 통해 "자주 말했듯, 프랑스 대표팀보다 위대한 것은 없다. 따라서 프랑스 대표팀 감독이 된 것은 큰 기쁨이자 당연히 엄청난 자부심이다. 또한 막중한 책임감이기도 하다"라고 밝혔다. 이어 "저를 믿어준 필리프 디알로 회장님과 집행위원회, 그리고 프랑스축구협회에 감사드리며, 지난 14년 동안 수고해 준 디디에 데샹 감독과 그의 코칭스태프에게도 경의를 표한다. 아울러 오늘날 저를 만들어 준 모든 스승님들께도 특별한 감사의 마음을 전한다. 더 말할 나위 없이, 저는 프랑스 대표팀에 대한 큰 야망을 품고 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

필리프 디알로 회장 역시 환영의 뜻을 밝혔다. 디알로 회장은 "지단의 프랑스 대표팀 감독 선임은 프랑스축구협회의 커다란 자부심이다"라며 "이는 레블뢰 역사상의 전설이자 당대 가장 많은 우승을 차지하고 존경받는 지도자 중 한 명과, 최고 수준의 야망을 품은 뛰어난 잠재력의 대표팀이 만나는 순간이다"라고 말했다. 이어 "지단의 독보적인 여정은 재능과 노력, 겸손, 그리고 탁월함으로 가득 차 있다. 이는 프랑스 대표팀이 공유하는 가치이며, 우리는 앞으로 4년 동안 이 가치를 가슴에 품고 함께 야망을 향해 나아갈 것이다"라고 전했다.

Advertisement

한편 지단 감독의 부임으로 프랑스 대표팀은 데샹 체제 이후 새로운 국면을 맞이하게 됐으며, 2030년 월드컵까지 이어질 장기 프로젝트의 향방에 축구계의 관심이 집중되고 있다.