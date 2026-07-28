박지성-손흥민 오열할라...EPL ‘한국 0명vs일본 10명’ 현실화, 망한 ‘日 김민재’ 팰리스 훈련 참여

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 대한민국과 일본의 격차가 이렇게 벌어질 것이라고 누가 예상했을까

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영국 디 애슬래틱은 28일(한국시각) '전 아스널 수비수 토미야스 타케히로가 이번 여름 이적 가능성을 염두에 두고 크리스탈 팰리스에서 훈련을 진행하고 있다. 27세의 토미야스는 2025~2026시즌이 끝난 후 아약스와의 계약이 만료되어 자유계약(FA) 신분이 되었으며, 팰리스의 프리시즌 준비 과정의 일환으로 이번 주 코모에서 팀 훈련에 합류해 있다. 이번 주 후반에 열릴 팰리스의 친선경기에 출전할 가능성도 있다'고 보도했다.

현재 토미야스는 EPL 복귀를 추진 중이다. 매체는 '이 일본 국가대표 수비수는 다음 행보를 고민하는 가운데 잉글랜드와 유럽의 다른 구단들로부터 관심을 받고 있으나, EPL 복귀에 흥미를 느끼고 있다. 그동안 팰리스는 토미야스가 새 시즌에 대비해 몸상태와 실전 감각을 유지하고 올릴 수 있도록 고수준의 훈련 환경을 제공하고 있다'고 설명했다.

AP연합뉴스

토미야스는 실력만 평가했을 때는 충분히 EPL에서 통한다는 걸 증명했다. 문제는 건강이다. 한때 토미야스는 일본 국가대표로 일본에서 김민재와 비견하던 센터백이었다. 신트 트라위던에서 좋은 활약을 통해 이탈리아 세리에A 볼로냐로 이적하면서 빅리그에 입성했다. 볼로냐에서 센터백과 풀백을 오가면서 하이브리드형 센터백으로 진화했고, 2021년 아스널에 입성했다.

아시아 수비수가 EPL 빅클럽에 진출하면서 많은 기대를 받았다. 토미야스는 대단한 실력을 보여준 건 아니었지만 아스널의 준주전급 선수로 자리매김했다. 라이트백 주전으로 나선 적도 있었지만 언제나 문제는 부상이었다. 좋은 모습을 보이다가 부상으로 쓰러지는 모습이 너무 잦았다.

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유리몸이라는 평가에 방출 여론도 있었지만 아스널은 토미야스와 2026년까지 재계약을 체결했다. 이번 시즌이 토미야스에게 굉장히 중요했다. 그러나 프리시즌부터 무릎이 좋지 않아 고생하던 토미야스는 지난 10월에 1경기를 교체로 잠시 뛴 후에 다시 장기간 결장했다. 무릎이 낫지 않았고, 결국 토미야스는 두 번째 무릎 수술을 받고 시즌 아웃됐다. 사실상 1시즌을 통으로 날린 셈.

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결국 토미야스와 아스널은 계약 기간을 1년 남겨두고 상호 합의로 계약을 해지하면서 2025년 7월 결

신화통신

별했다. 이후 토미야스는 무릎 장기 부상에서 회복한 후 지난해 12월, 6개월 단기 계약으로 아약스로 이적했다. 아약스에서 반 시즌 동안 뛴 건 겨우 9경기였다. 그래도 2026년 북중미월드컵에서는 3경기를 소화하면서 예전의 모습을 조금이나마 보여줬다.

토미야스를 향해 이탈리아 구단들이 관심을 가지고 있지만 토미야스는 어떻게든 다시 EPL에서 뛰고 싶은 모양이다. FA 선수라 이적료가 들지 않기 때문에 토미야스는 이적시장 막판까지 거취가 어떻게 될지 모른다. 토미야스도 EPL 구단으로 복귀한다면 일본인 프리미어리거는 9명이 된다. 다음 시즌 한국인 프리미어리거는 0명일 가능성이 매우 농후해졌다. 박지성이 열고, 기성용과 이청용 세대가 이어받아 손흥민으로 연결됐던 한국인 프리미어리거 역사가 위기에 빠졌지만 일본은 행복시대를 열고 있다.