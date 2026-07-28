손흥민 분노의 팩폭 작렬 "양민혁 안되겠던데?...터치 좋으면 뭐해! 골대에 아무도 없는데"

사진캡쳐=슛포러브

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 양민혁에게 높은 기대를 걸고 있기에 잔소리를 날렸다.

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축구 콘텐츠 매체인 슛포러브는 28일(이하 한국시각) 유튜브를 통해 손흥민의 레알 솔트레이크전 영상을 공개했다. 손흥민은 지난 23일 미국 LA의 BMO스타디움에서 열렸던 LAFC와 솔트레이크의 2026년 미국프로축구(MLS) 16라운드 홈경기에서 1골 1도움을 올리며 3대1 승리를 이끌었다.

이 경기에서 손흥민은 전반 11분 제이콥 샤펠버그의 패스를 받아 빠른 드리블로 페널티 아크 부근에 진입했다. 그리고는 날카로운 왼발슛을 골문 왼쪽 하단 구석에 꽂았다. 이후 LAFC는 전반 40분에 터진 드니 부앙가의 추가골로 달아났다. 부앙가의 득점에서도 손흥민은 기점 패스를 기록하면서 세컨드 어시스트 기록을 세웠다.

후반 23분 손흥민이 경기를 끝냈다. 손흥민이 역습에서 상대 페널티박스 우측에서 부앙가가 위치한 왼쪽 측면을 향해 크로스를 시도했다. 이 공이 수비수 다리에 맞고 굴절돼 그대로 골문 안으로 향해 쐐기골로 연결됐다.

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경기 후 슛포러브와 만난 손흥민은 양민혁의 토트넘 프리시즌 활약상에 대해서 강하게 잔소리했다. LAFC와 솔트레이크 경기 전에 토트넘고 MK돈스(3부)의 프리시즌 경기가 있었다. 이 경기에서 양민혁은 후반 교체로 출전해 로베르트 데 제르비 감독에게 인상을 남길 기회를 잡았다.

사진캡쳐=토트넘

하지만 양민혁은 동기부여가 너무 강했던 탓인지 양민혁답지 않은 실수를 범하고 말았다. 후반 31분, 양민혁은 루카 윌리엄스 바넷의 결정적인 패스를 받아 결정적인 찬스를 맞이했다. 오른쪽에서 중앙으로 파고드는 움직임으로 상대 수비의 시선을 완전히 속이는 데 성공했고, 상대 골키퍼가 패스를 끊어내기 위해 앞으로 나왔지만 양민혁이 이를 먼저 걷어내며 볼을 소유했다. 골키퍼가 골문을 비운 절호의 상황이었지만, 양민혁의 왼발 마무리는 골대를 외면하고 말았다. 양민혁도 상당히 아쉬워했다.

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손흥민은 양민혁의 이 장면을 두고 "터치가 좋으면 뭐해. 골을 못 넣었는데...골대에 아무도 없는데"라고 말했다. 손흥민은 경기 전에 양민혁에게 연락이 왔었다는 사실을 고백하면서 다시 한번 얼굴을 감쌌다. 자신의 후계자라는 기대를 받고 있는 양민혁이 활약하지 못한 아쉬움이었다.

스포츠조선DB

양민혁의 상황 때문에 더욱 아쉬운 골 결정력이었다. 양민혁은 2025년 겨울 토트넘에 입성한 후로 아직까지 손흥민 후계자 다운 모습을 보여주지 못하고 있다. 퀸스파크레인저스부터 시작된 3번의 임대 생활 동안 어려운 시간의 연속이었다. 포츠머스에서 지난 시즌 전반기에 반짝 활약하는 듯했지만 후반기 코번트리 시티로 임대를 가서 거의 경기를 뛰지 못했다. 토트넘 1군 데뷔가 점점 멀어지고 있는 현실이다.