'이강인은 스타급 영입' 亞 라이벌 호주도 부럽구나…레알과 아틀레티코 영입 비교

이강인. 사진=아틀레티코 유니버스.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]AFC(아시아축구연맹) 소속 국가 중 한국의 유력한 라이벌로 평가되는 호주가 이강인의 아틀레티코 마드리드 합류를 높게 평가했다. 레알 마드리드로 이적한 얀 디오망데와 함께 마드리드 지역팀들이 좋은 영입을 했다고 평가했다.

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호주 더스포팅베이스는 28일(한국시각) '스페인 라리가에서 활약하는 마드리드의 두 팀이 다가오는 시즌을 앞두고 스타급 선수들을 영입했다'며 '아틀레티코는 한국 출신의 공격형 미드필더 이강인과 2031년까지 5년 계약을 체결했다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 음료를 마시는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아틀레티코가 파리생제르망(PSG)으로부터 이강인을 영입하는 데 든 이적료는 4000만유로(약 670억원) 수준인 것으로 알려졌다. 더스포팅베이스는 이강인을 좋은 선수로 평가했다.

매체는 '이강인은 지난 2018년부터 라리가 발렌시아와 마요르카, 그리고 프랑스 리그1 PSG에서 뛰었다'며 '최근 9시즌 동안 유럽 주요 리그에서 190경기에 출전한 그는 21골을 기록했다'고 소개했다. 이어 '그는 PSG 소속으로 2025년과 2026년 두 차례 챔피언스리그 우승을 차지한 유일한 아시아 선수다'고 덧붙였다.

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이강인은 국가대표 무대에서는 대한민국 대표팀 소속으로 50경기에 출전해 11골을 기록하고 있다. 이번 2026 북중미 월드컵에서도 공격과 미드필드 진영에서 준수한 활약을 펼쳤다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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아틀레티코의 이강인 영입에 이어 라이벌 팀 레알은 독일 RB 라이프치히의 코트디부아르 출신 윙어 얀 디오망데를 1억유로(약 1657억원)의 이적료로 영입했다. 디오망데는 PSG로 이적할 가능성이 매우 큰 것으로 알려졌지만, 결국 합의에 이르지 못했다. 지난 시즌 디오망데는 라이프치히에서 리그 33경기에 출전해 12골을 기록했다. 그는 2006년 11월생으로 19세에 불과한 유망주라는 점이 눈에 띈다. 2025~2026시즌 디오망데는 독일 분데스리가 올해의 신인 선수로 선정됐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com