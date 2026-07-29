韓 축구 대형 호재! '국가대표 수비수' 이한범, 마침내 도약 기회 잡는다...EPL 대신 벨기에 관심, "클럽 브뤼헤 영입 적극 추진 중"

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범이 도약의 기회를 잡을 예정이다. 본격적인 관심이 등장했다.

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유럽축구 이적시장 전문가 샤샤 타볼리에리는 29일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '클럽 브뤼헤가 이한범 영입을 위해 적극적으로 추진 중이다'고 보도했다.

타볼리에리는 '이한범은 이미 미트윌란과 협상에서 진전을 이루기 위해 노력 중인 클럽 브뤼헤의 진지한 옵션이다. 선수는 이번 이적에 문을 열었다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

드디어 도약의 기회다. 유럽 생활 초창기 어려움을 겪었던 이한범에게는 확실한 성장의 발판이 될 수 있는 이적 제안이 도착했다. 이한범은 FC서울 시절부터 잠재력이 돋보였으나, 유럽 진출 이후 활약하지 못한 기간이 길었다. 1년이 넘는 벤치 신세, 2025~2026시즌부터 비로소 빛을 보기 시작했다. 미트윌란의 주전으로 도약한 이한범은 리그와 유로파리그를 오가며 활약했다.

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대표팀에도 조금씩 기회를 받았다. 2024년 9월 첫 대표팀에 승선한 이한범은 2025년 6월 A매치 데뷔전을 치렀다. 이후 아쉬움이 없지 않았다. 2025년 10월 파라과이와의 평가전에서 선발 출전 후 치명적인 실수를 두 차례나 범하며 하프 타임 이후 바로 교체되는 경험도 있었다. 하지만 이를 딛고 일어섰다. 3월 A매치와 월드컵 최종점검에서 안정감을 보이며 대표팀 스리백 한 자리를 차지했다. 본선에서도 활약을 이어가며, 굳건한 한국 대표팀 수비의 한 축을 차지할 선수로 성장했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 체코 파벨 슐츠를 수비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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활약과 함께 이한범을 향한 관심이 여러 차례 전해졌다. 덴마크의 볼트는 '소식에 따르면 리버풀, 리즈, 첼시, 브라이튼, 뉴캐슬의 스카우트들이 모두 체코전에서 이한범의 활약을 예의주시했다. 5개 구단은 지난 봄 투어 이한범의 성장과정을 파악했다'고 전하기도 했다. 이적시장 전문가 벤 제이콥스 기자도 '이한범에 대한 잉글랜드와 독일 구단의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이한범을 이번 여름 판매할 의향이 있다'고 밝혔다.

기대했던 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심은 아니지만, 먼저 벨기에 리그의 영입 시도가 시작됐다. 벨기에 리그는 유럽축구연맹(UEFA) 기준 이한범이 활약 중인 덴마크 수페르리가(12위)에 비해 무려 5계단이 높은 7위에 해당한다. 더욱이 클럽 브뤼헤는 벨기에 리그에서 손꼽는 명문 구단 중 하나다. 지난 시즌에도 리그 우승을 차지하며, 차기 시즌 유럽챔피언스리그에 나선다. 이한범에게는 확실한 스텝업이다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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브뤼헤에서 활약을 이어간다면 빅리그 진출도 꿈이 아니다. 지난겨울 이적시장에서부터 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 빅리그 혹은 빅클럽으로 이적했다.

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본격적인 이적 소식이 시작된 이한범, 클럽 브뤼헤를 시작으로 여러 관심이 추가되는 것도 무리는 아니다. 올여름 이한범이 어떤 행보를 보일지도 계속해서 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com