韓 축구 에이스는 사우디 가지 않습니다...이강인, 돈벼락까지 거절하고 ATM 이적→1티어 기자 폭로 "연봉 330억 제안 곧바로 거절"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 막대한 연봉 유혹에도 마음을 바꾸지 않았다.

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이강인은 최근 아틀레티코 마드리드 구단 홈페이지를 통해 이적이 공식 발표됐다. 아틀레티코는 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 밝혔다.

오랜 시간 아틀레티코가 염원했던 이적이다. 2023년부터 아틀레티코는 이강인의 영입을 원했다. 다만 당시에는 파리 생제르맹(PSG)의 영입 레이스 합류로 막판에 판이 흔들렸다. 3년이라는 시간 동안 어긋났던 이강인과 아틀레티코의 인연은 이번 여름에서야 다시 이뤄질 수 있었다. 이강인은 아틀레티코의 7번, 앙투완 그리즈만의 등번호를 이어받았다. 팀의 차기 에이스로서 합류했음을 알렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

다만 이적까지의 과정이 완전히 순탄했던 것은 아니다. 아틀레티코 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 27일(한국시각) 이강인의 이적에 대한 여러 가지 뒷이야기를 언급했다. 그중 이강인의 마음을 흔들 수 있었던 몇 가지 제안도 공개했다. 우리아는 "일부 사우디 구단이 이강인에게 세후 2000만 유로(약 330억원) 수준의 연봉을 제시했다. 다만 이강인은 그 제안에도 불구하고 아틀레티코행으로 마음을 굳혔다"고 밝혔다.

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앞서 이강인은 공식 발표가 나오기 전에도 사우디의 관심이 전해진 바 있다. 당시 스페인 일부 언론은 '이강인은 아틀레티코를 위해 사우디아라비아 구단의 천문학적인 제안을 거절했다'며 '해당 구단은 이강인에게 연봉 1700만 유로(약 281억원)의 5년 계약을 제안했다. 5년 8500만 유로(약 1400억원)에 달하는 어마어마한 금액이었지만, 이강인이 오직 아틀레티코 이적을 원하며 협상이 결렬됐다'고 밝혔다. 한국 축구 선수 역사상 최고 연봉을 경신할 기회였지만, 이강인은 이를 마다했다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

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이미 PSG 시절부터 꾸준히 사우디 제안에 응답하지 않았던 이강인이다. 지난해 여름에도 프랑스 언론들은 '사우디아라비아의 알샤밥이 이강인을 원하고 있다. 5000만 유로 이적료를 제안할 예정'이라고 전했었다. 당시 사우디는 리그에서 가장 높은 연봉을 받는 선수 중 한 명으로 만들고 싶어 한다고 알려지기도 했다.

모든 구애 끝에 이강인의 손을 잡은 팀은 아틀레티코였다. 막대한 연봉까지도 거절하고 에이스로의 도약을 선택한 이강인이 아틀레티코에서 어떤 활약을 보여줄지도 큰 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com