日 역대급 유리몸 EPL 복귀 임박! 크리스털 팰리스와 함께 훈련…동료 가마다와 함께 재기 성공?

도미야스 다케히로. 사진=파브리지오 로마노 SNS.

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널 출신 일본 수비수 도미야스 다케히로가 올여름 이적 가능성을 염두에 두고 크리스털 팰리스에서 훈련하고 있다. 그가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀할지 관심이 모아진다.

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글로벌 매체 디애슬레틱은 28일(한국시각) '도미야스는 2025~2026시즌 종료와 함께 계약이 만료된 뒤 아약스를 떠나 현재 자유계약 신분이다'며 '그는 이번 주 크리스털 팰리스의 프리시즌 준비의 일환으로 선수들과 함께 훈련하고 있다'고 보도했다.

도미야스는 자신의 다음 행선지를 고민하는 가운데 잉글랜드와 유럽의 다른 구단들로부터도 관심을 받고 있다. 하지만 그는 EPL로 복귀하는 것을 선호하고 있다고 한다. 크리스털 팰리스로 합류할 가능성이 있는 이유다. 일본 대표팀 동료인 가마다 다이치가 크리스털 팰리스에서 활약하고 있다는 점도 이점이 될 것으로 보인다.

로이터연합뉴스

도미야스는 2025년 7월 아스널과 상호 합의하에 계약을 1년 일찍 종료하면서 구단을 떠났다. 그는 2024년 10월 이후 아스널에서 경기에 출전하지 못했으며, 2025년 2월에는 무릎 수술을 받았다. 아스널에서 보낸 마지막 몇 시즌은 부상으로 인해 제대로 활약하지 못했다. 도미야스는 지난해 12월 아약스와 6개월 계약을 체결하며 이적했고, 9경기에 출전했다. 그는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 일본 대표팀에 다시 발탁됐으며, 3경기에 출전했다. 일본은 32강 토너먼트에서 브라질에 패하며 대회를 마쳤다. 도미야스가 크리스털 팰리스에 합류한다면 전 소속팀 아스널과 맞대결을 펼치는 모습을 볼 수 있다. 잦은 부상을 차치하고, 왕성한 활동량과 기술을 갖추고 있는 선수이기에 일본 팬들은 EPL에서 부활하는 그의 모습을 간절히 기대하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com