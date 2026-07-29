피의 숙청 시작! 이강인 영입하고, 돌변한 AT 마드리드…결별 명단에 무려 5명 거론→현금 확보가 목표

이강인. 사진=DAZN.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 영입을 아틀레티코 마드리드가 큰 기대를 품고 있다. 그의 영입으로 기존에 있던 선수들 몇몇은 팀을 떠날 것으로 보인다.

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스페인 피차헤스는 28일(한국시각) '디에고 시메오네 감독은 아틀레티코의 이적시장에서 중요한 국면을 맞이하고 있다'며 '구단은 올여름 선수 영입에 약 9000만 유로(약 1500억원)를 투자한 이후, 새로운 영입에 나서기에 앞서 선수를 정리해야 한다'고 보도했다. 정리해야 할 선수들은 티아고 알마다, 알렉산더 쇠를로트, 마테오 루제로, 토마 르마, 호세 히메네스 등이다. 당장의 최우선 과제는 수익을 창출하고 임금 총액을 줄이는 것이다.

이강인과 알레한드로 그리말도 등의 합류로 아틀레티코 선수단의 여러 포지션이 강화됐지만, 동시에 재정 균형을 맞춰야 할 필요성도 커졌다. 앙투안 그리즈만과 클레망 랑글레 등이 나가면서 임금 규모는 줄었지만, 이적료 수입이 크지는 않다. 결국 아틀레티코는 여러 방출 대상 선수들을 매각해 현금을 확보해야 한다.

앞서 마르카는 구단을 떠날 가능성이 가장 높은 5명의 선수로 알마다, 쇠를로트, 루제로, 르마, 히메네스를 지목했다. 알마다는 사우디아라비아리그에서 제안을 받은 상태다. 리버 플레이트와 플라멩구 역시 그에게 관심을 보이고 있다.

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쇠를로트의 상황도 관심을 끌고 있다. 쇠를로트는 지난 시즌 주로 교체 선수로 투입돼 좋은 활약을 펼쳤지만, 확실한 주전으로 자리 잡지는 못했다. 그럼에도 이탈리아 시장에서 여전히 좋은 평가를 받고 있다.

AFP연합뉴스

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루제로의 경우에는 그리말도의 영입으로 출전 시간이 줄어들 가능성이 커졌다. 만족스러운 제안이 들어올 경우 이적할 가능성이 열려 있다.

르마와 히메네스의 경우는 상황이 다르다. 르마는 지로나 임대에서 복귀한 뒤 계약 마지막 해에 접어들었다. 따라서 구단의 주요 목표는 선수단 내에서도 높은 수준의 연봉을 받는 선수 중 한 명인 르마를 내보내 임금 부담을 줄이는 것이다.

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반면 히메네스는 2028년까지 계약이 남아 있지만, 그의 이적 가능성에 대한 보도가 계속 나오고 있다. 구단이 만족할만한 제안에서 협상이 이뤄질 수 있다는 이야기이기도 하다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com