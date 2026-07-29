韓 축구 악재! '국가대표 공격수' 오현규, 또 감독 때문에 날벼락..."한 시즌 활약할 전력 아냐"→"빅클럽 공격수 영입 고려"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규에게는 위기다. 베식타스가 빅클럽 공격수들에게 주목하고 있다.

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튀르키예의 CNN투르크는 28일(한국시각) '베식타스가 영입 명단에 오른 4명의 공격수를 공개했다'고 보도했다.

CNN투르크는 '베식타스는 다음 시즌을 대비해 공격수 영입에 총력을 기울이고 있다. 구단 경영진은 현재 네 곳의 구단 및 선수들과 동시에 협상을 진행 중이다. 구단은 늦어도 10일 이내에 공격수 영입을 마무리 짓는 것을 목표로 하고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스

올여름 베식타스는 변화의 바람이 불고 있다. 핵심은 역시 감독 교체다. 지난 시즌을 끝으로 세르겐 알츤 감독이 베식타스를 떠났다. 곧바로 빈센조 이탈리아노가 지휘봉을 잡으며, 선수단 개편이 불가피하게 됐다. 이탈리아노 감독의 전술과 방향성에 맞춰 새로운 선수들의 영입과 입지 변화도 이뤄질 수밖에 없었다.

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그중 관심을 모으는 부분이 바로 공격진이다. 이미 레안드로 트로사르를 영입한 베식타스는 우측 윙어로는 모하메드 살라를 노리고 있다는 소식까지 전해졌다. 살라까지 합류한다면 다음 차례는 역시 최전방이다. 이미 지난겨울 이적시장에서 합류한 오현규가 기대 이상의 활약을 선보인 최전방이지만, 이탈리아노 감독 체제에서 우승까지 노리는 베식타스는 만족할 생각이 없다. 빅클럽 출신 공격수들을 노리며 확실한 보강을 원하고 있다.

로이터연합뉴스

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CNN투르크는 '베식타스는 오현규가 한 시즌 동안 팀에서 활약할 전력을 갖추지 못했다고 판단했고, 공격진을 강화할 핵심 선수를 영입하고자 한다'며 '알렉산데르 쇠를로트에 대한 협상도 진행 중이다. 두샨 블라호비치 또한 제안을 받았다. 또 다른 후보는 다르윈 누녜스다. 베식타스는 알 힐랄에 임대료를 제시했고, 누녜스 역시 유럽 복귀에 긍정적인 것으로 알려졌다. 다른 영입 목표 중 하나는 파트리크 시크다. 외데르 외젠 단장과 이탈리아노 감독 모두 쉬크를 높이 평가하고 있다'고 설명했다.

무려 4명의 빅리그 출신 공격수들이 이름을 올렸다. 이름값에서는 오현규를 크게 앞선다. 누녜스는 리버풀, 쇠를로트는 아틀레티코 마드리드, 블라호비치는 유벤투스에서 활약했다. 시크 또한 레버쿠젠에서 빅리그 검증을 마친 공격수다. 이미 유럽에서 검증을 마친 자원들이나 다름 없다. 한 명이라도 합류한다면 차기 시즌 오현규의 입지는 장담할 수 없다. 경쟁을 통해 주전 자리를 찾을 수도 있지만, 긴 시간 동안 출전 시간을 경쟁해야 할 가능성도 배제할 수 없다. 뛰는 시간이 크게 줄어든다면, 빅리그 이적을 위한 기회도 그만큼 줄어들 수밖에 없다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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오현규가 감독 교체 여파로 다시금 이적까지 고민해야 하는 상황에 놓였다. 올여름 베식타스의 변화와 함께 오현규는 어떤 선택을 할지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com