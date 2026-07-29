[오피셜]'돌고돌아 결국 이 사람' 피를로 철회한 이탈리아축구협회, 만치니 국대 감독 선임..'말디니 사임한 기술이사에 백전노장 라니에리 낙점'

만치니 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]결국 돌고 돌아 로베르토 만치니에게 이탈리아 축구 대표팀 지휘봉이 주어졌다. 이탈리아축구협회가 만치니를 이탈리아 국가대표팀 사령탑으로 결정했다.

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안드레아 피를로가 감독 후보에서 스스로 물러나고 파울로 말디니 기술이사와 레오나르두 고문이 사임한 지 단 하루 만에 전격적인 결정이 내려졌다. 피를로의 감독 선임이 유력했지만, 러시아 베팅 업체와의 협업 논란이 불거지면서 최종 단계에서 낙마했다. 그동안 이탈리아 대표팀 감독은 공석이었다. 젠나로 가투소가 이끈 이탈리아가 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패한 후 지난 4월 감독직에서 물러났다.

지오바니 말라고 이탈리아축구협회장은 "대표팀 감독이 될 적임자는 로베르토 만치니라고 믿었다"고 말했다. 이탈리아는 오는 9월 25일 벨기에와의 홈경기를 시작으로 유럽 네이션스리그 일정을 시작한다. 2016년 레스터시티의 EPL 우승을 이끈 클라우디오 라니에리가 말디니의 뒤를 이어 기술이사를 맡기로 했다. .

라니에리 캡처=파브리지오 로마노 SNS

1964년생인 만치니는 지난 2018년부터 2023년까지 이탈리아 대표팀을 이끈 경험이 있다. 유로2020에선 잉글랜드를 꺾고 정상에 서기도 했다. 이탈리아를 37경기 무패 행진으로 이끌었지만 2022년 카타르월드컵 유럽 플레이오프에서 북마케도니아에 패해 본선 진출에 실패했고 2023년 8월에 사임했다.

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이탈리아는 2014년 브라질월드컵을 마지막으로 지난 세차례 연속으로 월드컵 본선 무대를 밟지 못하고 있다. 북중미월드컵 유럽 플레이오프에서도 보스니아 헤르체고비나에 져 탈락했고, 가투소 감독이 물러났다.

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만치니는 전 이탈리아 국가대표 미드필더 출신이다. 2012년 맨체스터 시티의 창단 첫 프리미어리그 우승을 이끌었으며, 라치오와 인터 밀란에서도 성공을 거둔 지도자다. 튀르키예 명문 갈라타사라이와 러시아 제니트 감독을 경험하기도 했다. 이탈리아 대표팀을 떠난 후에는 사우디아라비아 대표팀을 잠시 맡았고, 직전에는 카타르 클럽 알 사드를 지휘했다. 알 사드는 카타르 리그에서 우승했다. 만치니는 지난달 알 사드 감독직에서 물러났다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com