'토트넘 선수 영입, 정말 달라졌다' 英 BBC, 브라질 국대 윙어 사비뉴, 맨체스터 시티→토트넘 이적 절차 진행중..'데 제르비 감독, 사비뉴의 빅팬'

epa12990587 Manchester City's Savinho in action during the English Premier League match Manchester City against Aston Villa, in Manchester, Britain, 24 May 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]영국 매체 BBC가 맨체스터 시티 윙어 사비뉴의 이적 가능성이 열려 있다고 29일 보도했다. 사비뉴는 그동안 같은 EPL의 토트넘 이적설이 계속 제기됐다. BBC에 따르면 브라질 국가대표인 사비뉴는 로베르토 데 제르비 토트넘 감독의 주요 타깃이며, 맨시티 구단도 이런 관심을 인지하고 있다.

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사비뉴는 이번 여름 이적시장을 통해 팀을 떠나기를 강력히 원하고 있는 것으로 알려졌고 현재 북런던 클럽으로의 이적을 향한 절차가 진행 중이다. 토트넘은 지난해 여름에도 사비뉴 영입을 위해 맨시티 구단과 협상을 진행했지만 당시 펩 과르디올라 감독이 그를 판매할 생각이 없다면서 성사되지 않았다. 그는 이후 지난 10월 맨시티 구단과 2년 계약 연장에 서명하며 2031년까지 남기로 했다. 하지만 상황이 달라졌다. 과르디올라 감독이 지난 2025~2026시즌을 끝으로 맨시티를 떠났고, 엔조 마레스카 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 마레스카 감독은 사비뉴를 판매불가 선수로 판단하지 않은 것으로 알려졌다.

2004년생인 사비뉴는 2024년 7월 프랑스 트루아에서 이적료 3080만파운드에 맨시티로 합류했다. 그는 첫 시즌 과르디올라 감독 체제에서 총 48경기에 출전해 3골을 기록하며 주전으로 활약했다. 하지만 지난 시즌에는 36경기에 출전하며 출전 시간이 줄었다. 사비뉴는 주전 경쟁에서 밀리고 있다. 지난 여름 리옹에서 합류한 라얀 셰르키와 지난 1월 본머스에서 영입된 안투안 세메뇨 역시 오른쪽 측면 공격수로 기용됐다.

사비뉴는 빠른 스피드를 이용한 측면 돌파에서 강점을 갖고 있지만 골결정력이 너무 떨어졌다. 실수가 너무 많았다. 어린 나이로 성장 잠재력이 높지만 맨시티 같은 빅클럽에선 마냥 기회를 줄 수도 없었다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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데 제르비 감독은 사비뉴의 빅팬으로 알려져 있다. 그의 영입을 적극적으로 추진하고 있다고 한다. 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 스쿼드 보강에 매우 적극적으로 움직였다. 과거와는 완전히 다른 행보다. 최근 이탈리아 국가대표 미드필더 산드로 토날리, 포르투갈 출신 젊은 미드필더 마테우스 페르난데스, 네덜란드 국가대표 센터백 얀 폴 반 헤케를 영입했다. 그에 앞서 왼쪽 풀백 앤디 로버트슨, 센터백 마르코스 세네시, 골키퍼 마르틴 두브라프카는 이적료 없는 FA로 토트넘에 합류했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com