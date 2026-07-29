'일본, 프리미어리거 10명 채울 기세' FA 국대 수비수 도미야스, EPL 크리스털 팰리스 프리시즌 캠프 동행 중..'부상 커리어 검토중, 계약할 경우 일본인 9번째'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Japan - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 20, 2026 Japan's Takehiro Tomiyasu in action with Tunisia's Yan Valery REUTERS/Daniel Becerril

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구대표팀의 수비수 도미야스 다케히로가 EPL 크리스털 팰리스의 프리시즌 캠프에 합류해 동행 중인 것으로 확인됐다. 현재 도미야스는 FA 신분이다.

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유럽 스카이스포츠에 따르면 도미야스는 코모컵에 출전한 크리스털 팰리스의 교체 선수 명단에 이름을 올렸다. 29일(한국시각) 이탈리아 코모에서 벌어진 프랑스 랑스와의 경기(45분)에서 크리스털이 0대3으로 졌다. 도미야스는 같은 일본 국가대표팀 동료 가마다 다이치와 함께 교체 명단에 올랐고 출전하지는 않았다.

크리스털 팰리스가 도미야스 영입에 관심을 보이고 있다는 유럽 매체들의 보도가 나오고 있다. 만 27세 도미야스는 지난 6월 단기 계약 만료로 네덜란드 아약스를 떠난 후 현재 자유계약선수 신분이다. 이적료가 발생하지 않는다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Japan Training - Tigres Training Center, Monterrey, Mexico - June 6, 2026 Japan's Takehiro Tomiyasu during training REUTERS/Cristian De Marchena

도미야스는 북중미월드컵 이후 여전히 팀에 복귀하지 않은 수많은 선수들로 인해 전력 부재를 겪고 있는 크리스털 팰리스의 피에르 사주 감독의 선수단과 함께 훈련을 진행하고 있다. 크리스털이 도미야스와 정식 계약을 할 지는 좀더 지켜봐야 한다. 크리스털은 도미야스의 부상 경력을 감안해 컨디션과 몸상태를 면밀히 체크 중인 것으로 보인다.

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도미야스는 이전에 아스널에서 뛰었다. 잦은 부상으로 2025년 아스널과 작별한 후에도 여전히 런던에서 거주하고 있다고 한다. 그는 프리미어리그 복귀를 원하고 있으며 차선으로 다른 유럽 리그의 제안도 받고 있는 것으로 알려졌다. 크리스털과의 계약은 양 측의 조건이 맞아야 된다.

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1998년생인 도미야스는 최근 막을 내린 북중미월드컵에 일본 대표로 참가했다. 도미야스의 현재 시장가치는 480만유로다. 일본은 32강전에서 브라질에 1대2로 패해 대회를 마감했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Team Japan arrive in Dallas - Dallas, Texas, U.S. - June 12, 2026 Japan's Takehiro Tomiyasu arrives at the hotel in Dallas REUTERS/Issei Kato

후쿠오카 아비스파를 통해 프로 데뷔한 도미야스는 2018년 벨기에 신트트라위던을 통해 유럽 무대에 진출했다. 이후 이탈리아 볼로냐를 거쳐 2021년 아스널과 계약했다. 그가 이번에 크리스털과 계약할 경우 일본인 프리미어리거는 9명으로 늘어난다. 일본 출신은 현재 EPL에 총 8명이 등록돼 있다. 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치(크리스털), 다나카 아오(리즈), 다카이 고토(토트넘), 사카모토 다쓰히로(코번트리) 그리고 모리타 히데마사(헐 시티) 마에다 다이젠(입스위치)이다. 한국 선수는 임대 복귀해 프리시즌 훈련 중인 양민혁(토트넘) 뿐이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com