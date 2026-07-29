[오피셜]"K리그 주말 열리고, 코치진 모두 그곳에 거주하는데" 홍명보 감독 '법인카드 논란' 정면 반박…"부적절 사용 없어", 선넘은 악의적인 주장에 분통

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 홍명보 감독의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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[스포츠조선 김성원 기자]악의적인 주장이 선을 넘었다.

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국회 문화체육관광위원회(문체위)의 대한축구협회 청문회를 앞두고 확인도 없는 '일방적인 보도'가 쏟아지고 있다. 홍명보 전 국가대표팀 감독을 향해서도 경기 외적인 부분까지 끌고와 비난의 화살을 퍼붓고 있다.

법인카드 '사적 유용' 의혹도 제기됐다. 홍 감독은 29일 자택 근처에서 법인카드 1400만원을 사용했다는 보도에 조목조목 반박했다.

그는 반박문을 통해 '법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했습니다. 모든 사용 내역은 협회에 증빙, 정산되었습니다. 재임 기간 동안 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없습니다'라고 밝혔다.

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그리고 '지난 2년간 공휴일에 법인카드를 31건 사용했다' 내용에 대해 '대표팀 감독과 코치진의 주요 업무 중 하나는 K리그 선수들을 직접 확인하는 것입니다. K리그 경기는 대부분 주말과 공휴일에 개최되며, 이에 따라 코칭스태프는 주말과 공휴일에 경기장을 찾아 선수들을 관찰, 점검하고 회의를 진행하는 것이 일반적입니다'며 '특히 지난 2년간 국가대표 선수 선발 명단은 대부분의 경우 월요일에 발표됐으며, 명단 확정 직전인 주말 회의는 필수였습니다. 따라서 주말이나 공휴일에 이루어진 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정에서 발생한 코칭스태프 식사 및 업무 추진 비용이었습니다'고 설명했다.

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 홍명보 감독의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

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'분당구에서 법인카드로 1408만원 결제'에 대해서도 자신을 보좌하던 외국인 코치들이 모두 경기도 성남시 분당구에 거주했다고 반박하며 '대표팀 코칭스태프는 회의와 업무를 위해 분당구 소재 공유오피스를 이용했으며, 식사도 분당구 내에서 이뤄졌다'고 했다.

'한우전문점과 중식당, 국밥집 법인카드 사용' 부문에는 '법인카드와 개인카드를 철저히 구분해 사용했습니다. 자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽습니다'라고 강조했다.

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A대표팀은 감독 외에 코칭스태프와 지원 인력을 합치면 두 자릿수다. 2년간 법인카드를 약 1400만원 사용한 것에 대해선 많은 금액이 아니라는 것이 중론이다.

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특히 축구는 주말이 '업무일'이다. K리그 일정이 주말에 모두 잡혀 있다. 축구계 한 관계자는 "경기에 실패했지 마치 비도덕적인 사람으로 만드는 악의적인 보도는 좌시할 수 없다. K리그가 주말에 열리니 당연히 업무로 사용되는 법인카드를 주말에 사용할 수밖에 없는 것인데 각 지출별로는 많치 않은 금액을 연간으로 하여 마치 개인적으로 공금을 유용한 것처럼 부풀렸다. 이렇게 마녀사냥식으로 본질을 왜곡하면 어떻게 축구계가 바뀌고 변화를 할까"라고 분통을 터트렸다.

홍 감독은 '자세한 내용은 청문회에 참석해 더 상세히 소명하도록 하겠습니다'라고 덧붙였다. 문체위는 30일 대한축구협회 청문회를 개최한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

◇홍명보 전 국가대표팀 감독, JTBC 법인카드 보도관련 반박문 전문

안녕하세요. 홍명보 입니다.

JTBC가 7월 28일 보도한 '홍명보, 집 근처에서 법카 1408만원 긁었다' 기사와 관련해 사실과 다른 점이 있어 바로 잡고자 합니다.

JTBC는 국가대표팀 감독 재임 당시 저의 자택이 위치한 분당구내 식당에서 2년간 법인카드 약 1400만 원을 사용했다는 내용을 보도했습니다. 그러나 기사의 일부 내용이 사실과 달라 이와 관련해 설명하고자 합니다.

법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했습니다. 모든 사용 내역은 협회에 증빙, 정산되었습니다. 재임 기간 동안 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없습니다.

첫째, <지난 2년간 공휴일에 법인카드를 31건 사용했다>는 내용에 대해 설명하겠습니다.

대표팀 감독과 코치진의 주요 업무 중 하나는 K리그 선수들을 직접 확인하는 것입니다. K리그 경기는 대부분 주말과 공휴일에 개최되며, 이에 따라 코칭스태프는 주말과 공휴일에 경기장을 찾아 선수들을 관찰, 점검하고 회의를 진행하는 것이 일반적입니다.

특히 지난 2년간 국가대표 선수 선발 명단은 대부분의 경우 월요일에 발표됐으며, 명단 확정 직전인 주말 회의는 필수였습니다.

따라서 주말이나 공휴일에 이루어진 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정에서 발생한 코칭스태프 식사 및 업무 추진 비용이었습니다.

둘째, <분당구에서 법인카드로 1408만원 결제>한 보도 내용과 관련해 설명하겠습니다.

대표팀 외국인 코치들은 모두 분당구에 거주했습니다.

- 주앙 아로소 코치 : 분당구 삼평동 소재 호텔

- 티아고 마이야 코치: 성남시 분당구 정자동

- 누누 마티아스 피지컬 코치: 분당구 정자동

- 페드로 코마 GK 코치: 성남시 분당구 정자동

이에 따라 대표팀 코칭스태프는 회의와 업무를 위해 분당구 소재 공유오피스를 이용했으며, 식사도 분당구 내에서 이뤄졌습니다.

또한 축구대표팀은 지난해 두 차례에 걸쳐 분당구 정자동에 위치한 더블트리 바이 힐튼 호텔에서 소집됐습니다.

용인, 수원 등에서 치러진 2025 동아시안컵과 북중미월드컵 아시아 3차 예선 요르단전을 위해 해당 호텔을 선수단 숙소로 이용했습니다.

따라서 분당구에서의 법인카드 사용은 개인적인 소비가 아니라, 외국인 코칭스태프의 거주 및 대표팀 소집·운영에 따른 업무상 지출이 집중된 결과입니다.

셋째, JTBC에서 취재한 <한우전문점과 중식당, 국밥집 법인카드 사용>에 대해 설명하겠습니다.

한우전문점과 중식당의 경우 사적으로 갈 경우 개인카드를 사용했습니다.

보도 이후 확인한 결과, 지난 2년간 해당 식당에서의 개인카드 사용 금액이 법인카드 금액과 거의 동일했습니다. 이는 카드 내역으로 증명이 가능합니다.

국밥집의 경우 개인카드 사용이 더 많았습니다. 또한 보도된 바와는 달리 국밥집에서 혼자 법인카드로 식사를 한 적이 없습니다. 법인카드 결제 금액으로 이를 확인할 수 있을 것입니다.

언급된 중식당의 경우, 대표팀 코칭스태프의 회의 장소였던 공유오피스 회의실(분당구 판교동)에서 도보 약 1분(50m) 거리에 있는 식당으로, 단독룸이 있어 회의와 식사를 함께 진행하기에 적합해 지속적으로 이용했습니다.

저는 법인카드와 개인카드를 철저히 구분해 사용했습니다. 자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽습니다.

본 증빙자료는 청문회에서 소명할 수 있도록 준비할 예정이며, 자세한 내용은 청문회에 참석해 더 상세히 소명하도록 하겠습니다.

감사합니다.