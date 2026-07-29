프랑스 대표팀 지휘봉 잡은 지단 "내가 하고 싶었던 일은 이것 뿐"

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[스포츠조선 박상경 기자] 지네딘 지단이 프랑스 대표팀 지휘봉을 잡은 이유를 설명했다.

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프랑스축구협회(FFF)는 28일(한국시각) 지단 감독과 오는 2030년까지 계약한다고 발표했다. 지난 14년 간 디디에 데샹 감독 체제로 2018 러시아 월드컵, 2020~2021 UEFA 네이션스리그 우승을 거뒀던 프랑스 대표팀은 지단 감독을 사령탑으로 유로2026, 2030 월드컵에 도전한다.

데샹 감독은 이번 북중미월드컵을 끝으로 물러날 것이 유력시 됐다. 지단 감독은 일찌감치 후임자로 지목돼 왔다. 현역시절 미셸 플라티니의 재림으로 평가 받으며 1998 프랑스월드컵과 유로2020 우승을 이끌었고, 세계 최고의 선수 중 한 명으로 활약했다. 지도자로 변신한 뒤에는 레알 마드리드에서 유럽챔피언스리그 3회 우승 및 라리가 2회 우승의 업적을 남겼다.

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지단 감독은 취임 기자회견에서 "말할 수 없이 기쁘다. 레알 마드리드에서 물러난 뒤 내가 하고 싶었던 일은 이것(프랑스 대표팀 감독) 뿐이었다"고 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 "지난 4~5년 간 여러 클럽으로부터 제안을 받았다. 하지만 프랑스 대표팀을 위해 모두 거절했다"며 "나는 항상 프랑스 대표팀을 한 명의 팬이자, 그리고 미래의 감독으로 바라봤다"고 애정을 숨기지 않았다.

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프랑스 대표팀은 북중미월드컵 4강에 진출했으나, 스페인에 밀려 결승에 오르지 못했다. 3, 4위 결정전에서는 잉글랜드와 10골을 주고 받는 난타전 끝에 4대6으로 패했다. 현재 유럽 최강팀 중 하나로 꼽히는 가운데 지단 감독에게는 '우승'이라는 목표가 뒤따를 수밖에 없다.

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일각에선 지단 감독의 지도자 경력이 레알 마드리드 뿐이라는 점에 우려를 제기하고 있다. 이에 대해 지단 감독은 "클럽팀과 대표팀은 다르다는 것을 안다. 하지만 전혀 걱정하지 않는다"며 "지금까지와는 다른 일이지만 두려움은 없다. 그동안 대표팀을 꾸준히 지켜왔고, 일과 사생활에 대한 중심도 잘 잡을 수 있다고 본다"고 강조했다. 그러면서 "이 도전을 향한 준비가 되어 있고, 동기부여 역시 높다. 프랑스 대표팀에는 헤아릴 수 없는 잠재력이 있다"고 성공을 다짐했다.

지단 감독은 오는 9월 25일 튀르키예와의 UEFA 네이션스리그 조별리그 첫 경기를 통해 프랑스 대표팀 감독 데뷔전을 치른다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com