"존슨형, 진심이야?" '아프리카계 미국인' NFL 전설, "'한국계' 손흥민은 내 사촌" 주장, DNA 검사지도 공개

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[스포츠조선 윤진만 기자]아프리카계 미국인인 미식축구 전설이 대한민국 스타 손흥민(LA FC)과 자신이 사촌지간이라고 주장해 그 배경에 관심이 쏠린다.

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채드 존슨은 28일(현지시각) 개인 인스타그램을 통해 손흥민과 함께 찍은 사진을 올리고는 "오늘은 내 인생 최고의 순간이었다. 내가 가장 좋아하는 선수 중 한 명이자 내 사촌(Cousin)인 손흥민을 만났다. 많은 분들이 믿지 않겠지만, 세번째 슬라이드에 올려놓은 가계도에서 보시다시피 (사촌이란 사실은)확인되었다"라고 적었다.

존슨은 플로리다주 마이애미에서 태어난 아프리카계 미국인, 손흥민은 강원도 춘천에서 태어난 한국계다. 그럼에도 전 신시내티 벵골스 와이드 리시버였던 존슨은 손흥민과 혈연 관계가 있다고 여러차례 주장해왔다.

존슨이 공개한 DNA 검사 결과에 따르면, 둘은 5촌 혹은 6촌 관계다. 1700년대경으로 거슬러 올라가 6~8대 조상을 공유하는 것으로 나타났다. 존슨은 검사 결과를 공개하기 전부터 줄곧 손흥민을 '사촌'이라고 칭했다. 지난해 8월 유럽에서 뛰던 손흥민이 LA FC 입단으로 미국프로축구(MLS) 무대에 입성했을 때, 그는 자신의 SNS에 "내 사촌이 너무 자랑스럽다"라고 적었다.

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존슨은 2026년 MLS 올스타전을 앞두고 대회 장소인 샬럿에서 다시 손흥민을 만났다. 그는 "내일 샬럿에서 열리는 '더레이트런쇼'에서 사촌 손흥민을 만나 인터뷰할 예정"이라고 말했다. '손흥민은 내 사촌'이라는 존슨의 일방적인 주장은 현지에선 일종의 '밈'처럼 여겨지고 있다. 물론, 손흥민은 이에 대해 언급한 적이 없다.

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사실 여부를 떠나, NFL 스타가 손흥민을 애정하고 있는 것만은 확실히 느낄 수 있다. 존슨은 과거 손흥민의 토트넘 유니폼을 입고 있는 사진을 SNS에 올리기도 했다.

사진=LAFC

손흥민도 존슨과 구면인지, 올스타전을 앞두고 한 건물 복도에서 서로 친근하게 패스를 주고받았다. 존슨의 패스를 받은 손흥민은 발이 아닌 손으로 공을 잡아 NFL식 터치다운을 하는 듯한 모션을 취해 존슨을 비롯해 현장에 있던 관계자들에게 큰 재미를 선사했다.

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2026년 북중미월드컵을 마치고 소속팀 경기에서 3경기 연속골을 기록한 손흥민은 한국시각 30일 오전 9시 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 멕시코 올스타와의 올스타전 경기에 나설 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com