이럴 수가! "초대박" PSG 장사 미쳤다…리버풀, 브래들리 바르콜라 영입에 천문학적 '1억 2850만 파운드' 제시 예정

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[스포츠조선 김가을 기자]리버풀(잉글랜드)이 브래들리 바르콜라(파리생제르맹) 이적을 위해 천문학적 금액을 제시한 것으로 알려졌다.

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영국 언론 '팀토크'는 29일(이하 한국시각) '파리생제르맹(PSG)이 바르콜라 이적 가능성을 열어뒀다. 리버풀이 제시할 것으로 예상되는 금액이 공개됐다'고 보도했다.

리버풀은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종 5위를 기록했다. 17승9무12패(승점 60)를 남겼다. '디펜딩 챔피언'의 추락이었다. 리버풀은 새 시즌을 앞두고 변화의 칼을 빼들었다. 아르네 슬롯 감독과 결별하고 안도니 이라올라 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

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선수단 변화도 감지된다. '팀토크'는 '바르콜라는 올 여름 리버풀의 최우선 측면 공격 목표다. 리버풀은 오랜 기간 바르콜라 영입에 관심을 보여왔다. 리버풀은 바르콜라를 진정한 월드 클래스 선수로 보고 있다. 바르콜라에 대한 높은 기대감을 갖고 있다. 바르콜라 역시 아스널(잉글랜드) 등 다른 구단 대신 리버풀을 선택한 것으로 알려졌다'고 했다.

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관건은 이적료다. '팀토크'는 'PSG는 바르콜라가 2026년 북중미월드컵에서 보여준 인상적인 활약, PSG 소속으로 보였던 기량을 고려해 1억 7000만유로를 평가했다. 다만, PSG는 리버풀이 이에 상응하는 혹은 근접한 금액을 제시하길 바라고 있다. PSG는 바르콜라 매각 의지가 강해진 것으로 보인다. 리버풀 역시 이적료 기록을 경신할 준비가 돼 있다. 현재 리버풀의 클럽 레코드는 지난 여름 알렉산더 이삭 영입시 지급한 1억 2500만 파운드'라고 했다.

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이 매체는 '리버풀은 바르콜라 이적료로 1억 5000만 유로, 약 1억2850만 파운드를 제시할 예정이다. 기본 이적료 1억 1000만 유로에 추가 옵션 약 4000만 유로를 더한 금액이다. 보너스는 EPL, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 여부에 따라 결정될 것'이라고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com