佛감독으로 돌아온 '원조 슈퍼스타' 지단... 음바페의 '슈퍼스타' 레블뢰 군단, 컨트롤 가능할까[英BBC]

Soccer Football - French Football Federation unveil Zinedine Zidane as new head coach

(FILES) Former French international football player Zinedine Zidane reacts during a ceremony honouring French former international football players with more than hundred caps ahead of the friendly football match France vs Brazil,

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[스포츠조선 전영지 기자]9월 네이션스리그에서 프랑스대표팀은 14년 만에 처음으로 새 감독과 함께 그라운드에 나선다.

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영국 BBC에 따르면 28일(한국시각) '감독 선임 공식 발표 전부터, 지네딘 지단이 디디에 데샹의 뒤를 이어 지휘봉을 잡을 것이라는 사실은 공공연한 비밀이었다.

협상은 2025년 2월, 이미 이른 시점에 시작됐다. 지단의 전 동료인 데샹이 2026년 북중미월드컵을 끝으로 사임하겠다고 발표한 직후였다.

파리에서 열린 감독 취임 기자회견에서 지단은 그동안 야인으로 지내며 대표팀 감독직을 준비해 온 시간을 강조했다. 감회에 젖은 지단은 "지난 4~5년 동안 여러 제안을 받았지만 모두 거절했다"라며 "내가 원했던 것은 오직 국가대표팀뿐이었다"고 했다. 음바페의 주장직 유지 여부에 대해선 즉답을 피했다. "지금 음바페에게 가장 중요한 것은 휴식이다. 9월에 이야기할 기회가 있을 것이다."

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선호하는 플레이 스타일에 관한 질문을 받았을 때도 지단은 구체적인 전술 세부 사항에 대한 언급을 피했다. "우리가 어떻게 승리할 것인지 단 몇 마디로 설명할 수는 없다. 팀에 합류해 선수들과 만나고 내 계획을 설명해야 한다. 그 이후 팀의 승리를 유지하는 것은 나에게 달렸다." 하지만 지단은 "변화를 주겠다"는 의도를 분명히 했다. 이어서 그는 전임자의 공로를 잊지 않고 칭찬하며, 데샹의 성과도 어느 정도 "계승"할 뜻을 내비쳤다. "내가 할 줄 아는 것을 시도하겠지만, 전임자와의 완전한 결별 형태는 아닐 것"이라고 말했다.

(FILES) French Didier Deschamps (R) and Zinedine Zidane (L) look on during a friendly football and rugby union match

(FILES) Real Madrid's French coach Zinedine Zidane (R) laughs with France's coach Didier Deschamps during the charity match

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과연 지단이 프랑스 대표팀 벤치에 어떤 변화를 가져올지 귀추가 주목된다. 지단과 데샹 두 사람은 1998년 프랑스월드컵 우승 멤버로서 감독 커리어에서도 몇 가지 유사한 특성을 공유하고 있다. 특히 실용주의적인 면모와 더불어 데샹이 최근 월드컵에서 보여준 공격 전개에서의 선수들에게 상황에 맞는 자유도를 부여하는 '자율적인(laissez-faire)' 접근 방식이 닮아 있다.

French forward Kylian Mbappe (C) is congratulated by French former football player Zinedine Zidane (L) during a first appearance as a Real Madrid player at the Santiago Bernabeu Stadium

영국 BBC는 '활용 가능한 공격 자원의 수준을 고려할 때, 지단이 이러한 흐름을 이어가는 것은 타당해 보인다'고 평했다. 지단은 "나는 선수 시절 10번 미드필더였다"면서 마이클 올리세가 월드컵에서 맹활약했던 역할을 계속 유지할 것임을 암시했다. 그는 "내게 동기부여가 되는 것은 경기 그 자체이며, 골을 넣는 것이다"라고 덧붙였다.

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북중미월드컵에서 프랑스대표팀은 20골을 터뜨렸다. 데샹 감독이 후임자 지단 감독을 위한 공격 체계의 기틀을 사실상 마련해 놓은 셈이다. 지단은 자신의 전임자가 지휘봉을 처음 잡았던 당시보다 훨씬 더 좋은 상태의 레블뢰(프랑스 대표팀)를 물려받았다. 데샹이 부임했던 14년 전은 2010년 월드컵 참사의 상흔과 함께 선수단 분열의 악몽도 여전했던 때다.

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BBC는 그럼에도 불구하고 지단 선임의 불확실성이 있다고 짚었다. '지단이 감독직에서 물러나 있던 기간이 5년에 달하고, 그의 성인 감독 경력이 레알 마드리드가 유일하다는 점을 감안하면 이는 일종의 모험처럼 보일 수도 있다'고 적었다.

54세의 지단 본인 역시 국가대표팀을 이끄는 것이 완전히 새로운 도전임을 인정했다. "나에게는 새로운 일이지만, 두렵지 않다. 이것이 바로 내가 원했던 일"이라고 말했다.

예상대로 지단의 부임에 대한 선수들과 팬들의 반응은 긍정적이다. 프랑스 축구협회(FFF) 본부를 나서는 지단을 향해 팬들은 홍염과 현수막을 들고 환호하며 환영의 뜻을 전했다.

킬리안 음바페는 같은 날 인스타그램에 "집에 온 것을 환영합니다"라고 썼다. 지단의 전 프랑스 국가대표 및 보르도 동료였던 빅상트 리자라주는 이후 '프랑스 인포'와의 인터뷰에서 "프랑스 축구에 위대한 날이다"라고 했다. 리자라주는 "지단이 레알 마드리드에서 뛰어난 선수들과 거대한 자의식을 가진 스타들을 이끌고 이뤄낸 성과를 고려할 때, 그는 레블뢰를 이끌 자격이 충분하고도 남는다"라고 평했다.

전 발롱도르 수상자인 지단이 라커룸에서 확보하게 될 카리스마와 존경심은 그의 가장 큰 강점 중 하나다. 프랑스 축구의 전설인 데샹보다도, 지단은 스타성 면에서 현역 선수들과 비견되거나 오히려 이들을 압도할 수 있는 '빅네임'을 가진 인물이다. 그런 측면에서도 킬리안 음바페, 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 마이클 올리세로 구성된 공격진의 역량을 최대로 끌어올릴 수 있는 적임자로 꼽힌다.

지단의 4년 계약은 내달 시작된다. 전체 코칭스태프진은 몇 주 뒤 발표될 예정이다. 3주 동안 네이션스리그 4경기를 치르는 다음 A매치 기간은 프랑스 선수들이 새로운 지도 방식에 적응하는 초고속 적응 기간이 될 것으로 보인다. 지단의 데뷔전은 튀르키예 원정, 이후 벨기에와의 2연전에 이어 파리에서 이탈리아를 상대하게 된다.

BBC는 '프랑스 축구계와 국가 전체에서 그가 가지는 상징적인 위상을 고려할 때, 지단은 초반 결과와 무관하게 전례 없는 호의와 지원을 누릴 것'이라면서 '그가 이러한 여유를 바탕으로 전술적 실험을 감행하고 새로운 얼굴들을 발탁할지는 두고 볼 일'이라고 했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com