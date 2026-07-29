"그러게 왜 자극했어" 맨유→리버풀 EPL 누비는 아르헨티나 국대, 자택 사설 경호원 배치…이적 원하는 로메로는 예외

사진캡처=더선

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Elliot Anderson and Anthony Gordon clash with Argentina's Lisandro Martinez, Cristian Romero, Lionel Messi, and Leandro Paredes IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lisandro Martinez and teammates confront England's Djed Spence and teammates REUTERS/Agustin Marcarian

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵은 이제 과거의 이야기다. 다음 월드컵까지는 4년을 더 기다려야 한다.

Advertisement

각국 대표 선수들이 일상으로 돌아갔다. 그런데 후유증이 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 누비는 아르헨티나의 일부 선수들이 사설 경호원을 고용한 것이 확인돼 화제다.

아르헨티나는 북중미월드컵 4강전에서 잉글랜드에 2대1 역전승하며 결승에 진출했다. 그러나 경기 후 논란이 있었다. 아르헨티나 선수들은 '말비나스는 아르헨티나 땅(Las Malvinas son Argentinas)'이라고 적힌 플래카드를 들고 기뻐했다.

A매치에선 정치적, 모욕적, 인종차별적 내용을 담은 현수막, 깃발, 전단, 의류 등의 경기장 반입을 금지한다. 남서대서양에 위치한 말비나스, 이른바 포클랜드 제도는 영국령으로 아르헨티나와 오랜 주권 분쟁 지역이다. 국제축구연맹(FIFA)은 이미 규정 위반에 대한 징계 절차를 개시했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Alexis Mac Allister celebrates after teammate Enzo Fernandez scores their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

England's forward #09 Harry Kane (R) fights for the ball with Argentina's defender #26 Nahuel Molina (C) and Argentina's midfielder #20 Alexis Mac Allister during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Advertisement

영국의 '더선'은 29일(한국시각) '아르헨티나가 잉글랜드를 꺾고 월드컵에서 승리한 후 리산드로 마르티네스와 알렉시스 맥 앨리스터가 자택에 사설 경호원을 배치했다'고 보도했다. 아르헨티나 국가대표인 마르티네스는 맨유, 맬 앨리스터는 리버풀 소속이다. 마르티네스는 문제의 플래카드를 들었고, 맥 앨리스터도 그 옆에서 열광했다.

Advertisement

우려가 있었다. 마커스 래시포드(맨유)는 유로 2020 결승전에서 페널티킥을 실축하며 우승컵을 이탈리아에 헌납했다. 당시 맨체스터에 있는 래시포드의 벽화가 훼손됐다.

다행히 큰 사고는 없다. '더선'은 '마르티네스나 맥 앨리스터의 집을 파손하려는 시도는 없었다. 맨유는 마르티네스 자택의 경호 인력 배치에 관여하지 않았다'고 전했다.

Advertisement

아르헨티나 국가대표인 토트넘의 '캡틴' 크리스티안 로메로도 '말비나스는 아르헨티나 땅'이라고 적힌 플래카드를 들고 환호했다. 그러나 그는 사설 경호원을 고용하지 않은 것으로 알려졌다. 이적을 원하는 로메로는 올여름 잉글랜드를 떠날 가능성이 높다.

Advertisement

아르헨티나는 결승에선 스페인에 0대1로 패해 준우승에 만족해야 했다. 잉글랜드는 3위 결정전에서 프랑스를 6대4로 꺾고 3위를 차지했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com