"무려 5년간 데샹이 그만두기를 기다려" 지독한 지단, 프랑스 대표팀 감독 맡으려고 일부러 백수의 길을 걸었다

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[스포츠조선 윤진만 기자]"지난 4~5년 동안 여러 감독직 제안을 받았지만, 모두 거절했다."

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'레블뢰 전설' 지네딘 지단 프랑스 축구대표팀 신임 사령탑(54)이 29일(한국시각) 프랑스 파리에서 열린 취임 기자회견에서 꺼낸 비하인드 스토리다. "내가 원했던 것은 오직 (프랑스)국가대표팀뿐이었다"라고 말했다. 지단 감독의 계약기간은 2030년까지 4년으로, 유로2028과 2030년 월드컵을 이끌게 된다.

프랑스 유니폼을 입고 1998년 프랑스월드컵 우승과 같은 전설적인 커리어를 쌓은 지단 감독이 디디에 데샹 전 프랑스 감독 후임으로 지휘봉을 잡을 것이란 사실은 공공연한 비밀이었다. 2012년부터 프랑스를 이끈 데샹 감독은 2018년 러시아월드컵 우승이라는 큰 성과를 남기고 지난 2026년 북중미월드컵을 끝으로 사퇴했다. 북중미에선 아쉽게 결승 진출에 실패했고, 최종 4위에 머물렀다.

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지단 감독은 데샹 감독이 북중미월드컵을 끝으로 사임하겠다고 발표한지 몇 주 만인 2025년 2월부터 프랑스축구협회와 협상을 진행한 것으로 전해졌다. 레알마드리드에서 선수와 감독으로 모두 전설적인 커리어를 쌓은 지단 감독은 2021년 5월 레알 지휘봉을 내려놓은 뒤 5년간 아무런 직책도 맡지 않았다. 축구선수인 아들의 경기를 직관하고, 축구만큼이나 애정하는 테니스를 치러 다니는 '돈 많은 백수' 생활을 영위했다.

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그 사이 맨유, 사우디아라비아 클럽 등 무수히 많은 클럽의 감독직과 연결됐지만, 그때마다 지단 감독의 대답은 'NO'였다. 프랑스 대표팀 선수 시절 동료였던 데샹 감독이 언제 물러날지 모르는 상황이었지만, 기다리고 또 인내했다. 40대 후반의 나이로 산티아고 베르나베우를 떠났던 지단 감독은 어느덧 50대 중반이 됐다.

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국가대표팀 감독직을 처음 맡는 지단 감독은 "새로운 경험이지만 두렵진 않다. 내가 원했던 일"이라고 출사표를 던졌다. 이어 "몇 마디로 승리 전략을 설명할 순 없다. 내가 직접 부임해서 선수들을 만나 내 계획을 설명해야 한다. 그 후엔 책임감을 갖고 팀을 승리로 이끌도록 노력할 것"이라고 말했다.

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그는 전임감독의 유산을 어느정도 이어받을 것이라고 시사했지만, "기존과는 다른 방식으로 팀을 운영하겠다"는 의지도 분명히 밝혔다. "내가 잘하는 것을 계속하려고 노력하겠다"라고 했다.

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지단의 프랑스 축구 밑바탕도 공격 축구다. 킬리안 음바페(레알마드리드), 우스만 뎀벨레(파리생제르맹), 미카엘 올리세(바이에른뮌헨) 등 최강 공격진과 호흡을 맞추게 된 지단 감독은 "내 축구의 원동력은 골을 넣는 것"이라며 공격 축구를 펼치겠다는 뜻을 피력했다.

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또, "나는 선수 시절 10번 역할을 맡았다"는 말로, 올리세에게 앞으로도 10번 역할을 맡길 수 있다는 걸 암시했다. 올리세는 북중미월드컵에서 플레이메이커 역할을 맡아 7개 도움을 폭발하며 도움왕을 차지했다.

대중은 프랑스 역대 최고의 선수로 꼽히는 '지주' 지단 감독의 복귀를 두 팔 벌려 환영하는 분위기다. 지단 감독이 기자회견을 마치고 축구협회를 떠날 때, 현장에 모인 수많은 팬은 폭죽과 현수막으로 환영의 뜻을 표했다. 음바페도 개인 SNS에 "집에 오신 것을 환영한다"라고 썼다.

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지단 감독의 선수 시절 동료였던 비세텐 리자라쥐는 '프랑스 인포'와의 인터뷰에서 "오늘은 프랑스 축구계에서 정말 뜻깊은 날이다. 레알에서 최고의 선수들, 자존심이 강한 선수들을 이끈 능력을 보면, 프랑스 대표팀을 지휘하기에 더할나위 없이 적합한 인물"이라고 평했다.

지단 감독은 오는 9월26일 튀르키예와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 조별리그 1차전에서 첫 시험대에 오른다. 11월에는 홈에서 '라이벌' 이탈리아를 상대한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com