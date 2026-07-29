EPL 아르헨티나 선수들 자택에 사설 경호원 배치→래시포드 벽화 훼손 '경각심'…정치적 현수막과 잉글랜드 꺾은 불안감

알렉시스 맥알리스터(왼쪽)와 그의 파트너. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 FIFA 북중미 월드컵에서 아르헨티나가 잉글랜드를 꺾은 이후 리산드로 마르티네스와 알렉시스 맥알리스터가 자택에 경호 인력을 배치한 것으로 알려졌다. 이들 모두 아르헨티나 국적의 선수들로 영국에 거주하고 있다.

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영국 더선은 29일(한국시각) '맨체스터 유나이티드 수비수 마르티네스와 리버풀 미드필더 맥알리스터의 잉글랜드 북서부 자택에는 사설 경호업체 직원들이 배치됐다'고 보도했다.

마르티네스와 맥알리스터는 월드컵 결승전에서 아르헨티나 대표팀으로 출전했다. 아르헨티나 선수들은 '라스 말비나스 제도는 아르헨티나의 것이다'라는 문구가 적힌 현수막을 들면서 논란이 됐다.

잉글랜드가 준결승에서 아르헨티나에게 1-2로 패한 뒤 양국 간 감정이 고조됐다. 이 때문에 경호 인력은 이틀 동안 현장에 배치돼 있었다. 다행히도 마르티네스와 맥알리스터의 자택을 훼손하려는 시도는 발생하지 않았다. 맨유는 마르티네스의 자택에 경호 인력을 배치하는 데 관여하지 않았다.

리산드로 마르티네스(왼쪽)와 그의 파트너. 사진=더선

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앞서 맨체스터 위딩턴에 있던 마커스 래시포드 벽화 사건이 있어 선수들은 각별히 조심하고 있다. 지난 2021년 유럽선수권대회(UEFA 유로 2020) 결승 이탈리아전에서 래시포드가 페널티킥을 실축한 이후에 래시포드 벽화가 훼손된 바 있다.

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이번에 아르헨티나 선수들의 자택이 피해를 보지 않은 이유는 영국의 축구 문화 때문이다. 특히 맨유와 리버풀의 팬들은 잉글랜드 대표팀에 대한 열정이 크지 않은 것으로 유명하다.

앞서 아르헨티나가 2022 FIFA 카타르 월드컵에서 우승하자 맨유 팬들은 마르티네스가 올드 트래퍼드로 돌아왔을 때 아르헨티나 국기를 펼치며 그를 환영했다. 맥알리스터도 당시 그의 소속팀이었던 브라이튼에서 비슷한 방식으로 축하받았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com