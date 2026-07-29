HERE WE GO 확인! '일본의 김민재' 도미야스, 내리막길 커리어 부활하나..."EPL 제안 앞두고 트라이아웃 참여, 세리에A도 관심"

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[스포츠조선 이현석 기자]도미야스 다케히로가 빅리그 복귀를 앞두고 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 29일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '도미야스가 자유계약 선수 이적 제안을 앞두고 크리스털 팰리스에서 트라이아웃을 시작한다'고 보도했다.

로마노는 '도미야스는 세리에A 두 구단으로부터도 제안을 받은 상태다. 크리스털 팰리스는 이러한 가능성을 모두 검토하고 있다'고 밝혔다.

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도미야스는 2021~2022시즌 아스널에 합류할 당시부터 이미 볼로냐에서 주목받는 수비수로 인정받으며 기대가 더욱 컸다. 아스널 합류 첫 시즌에도 주전과 벤치를 오가며 충분한 기량을 선보이며 기대를 충족시키는 듯한 모습도 보였다.

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부상에 막혔다. 아스널 합류 이후 좀처럼 풀타임 시즌을 소화하지 못한 도미야스는 2024~2025시즌 아스널에서 단 한 경기 출전, 6분 소화에 그쳤다. 결국 아스널과 계약을 해지하고 팀을 떠났다.

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부상 회복 이후 도미야스의 손을 잡은 팀은 아약스였다. 아약스는 지난해 12월 도미야스 영입을 발표했다. 6월까지 단기 계약이지만, 활약 여부에 따라 도미야스에 대한 관심이 더 늘어날 가능성이 충분했다. 하지만 도미야스는 9경기 출전에 그쳤다.

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다행히 도미야스는 부상 문제 없이 2026년 북중미월드컵을 소화하며 다시 관심을 받고 있다. 가장 적극적인 팀은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단인 팰리스다. 일본 대표팀 동료인 가마다 다이치가 활약 중인 팰리스는 막상스 라크루아가 첼시로 떠날 것으로 알려졌다. 수비진 보강이 필수적이다. 그 후보로 도미야스를 고려 중인 것으로 보인다. 뒤이어 세리에A의 관심도 이어지고 있다.

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도미야스에게는 반등의 기회다. 아스널 시절을 고려하면 리그 적응에는 큰 문제가 없다. 다만 활약상이 가장 좋았던 것은 세리에A 볼로냐 시절이다. 도미야스로서는 두 가지 선택지 중 반등을 위한 가장 좋은 선택지를 골라야 하는 입장이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com