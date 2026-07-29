'제2의 김민재' 이한범 아깝다, 리버풀-첼시 아니었다...韓 21호 프리미어리거 물거품? 벨기에 최강 구단 관심 도착

사진=타볼리에리 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이한범에게 관심을 드러낸 구단은 리버풀이나 첼시가 아니었다.

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프랑스 스카이 스포츠에서 일하는 샤샤 타볼리에리 기자는 29일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "클럽 브뤼허가 이한범 영입을 강력히 추진하고 있다 이 대한민국 센터백은 브뤼허에게 유력한 타깃이다. 그들은 이미 미트윌란과의 협상에서 물꼬를 트기 위해 작업을 진행 중이다. 선수 역시 이적 가능성을 열어두었다"고 보도했다.

이한범은 2025~2026시즌을 자신의 해로 만들었다. FC서울에서 데뷔한 후 곧바로 한국 차세대 센터백으로 성장한 이한범이다. 2023 항저우 아시안게임 금메달 주역이기도 하다. 2023년 여름 미트윌란으로 이적하면서 유럽 진출에 성공했다. 유럽 진출 후 2년은 쉽지 않은 시간이었다.

주전 경쟁에서 완전히 밀리면서 이한범의 입지는 매우 좁아졌다. 성장은 정체됐다. 그러나 2024~2025시즌 막판 수비진 줄부상으로 이한범에게 기회가 왔고, 그는 이 기회를 놓치지 않았다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이한범은 2025~2026시즌에 단숨에 미트윌란 주전으로 도약해 최고의 시즌을 보냈다. 미트윌란의 덴마크컵 우승을 이끌었다. 이를 바탕으로 2026년 북중미월드컵에도 최종적으로 승선하면서 주가를 더 높였다. 월드컵에서 한국은 아쉬운 성적을 거뒀지만 이한범은 수비진에서 든든한 활약으로 세계적인 무대에서도 통할 수 있다는 걸 증명했다.

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월드컵에서의 좋은 활약을 기반으로 이한범은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들과 연결됐다. 월드컵 당시 이적시장 전문기자 벤 제이콥스는 개인 SNS를 통해 "이한범을 향한 잉글랜드와 독일 구단들의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이번 여름 23세의 한국인 수비수 이한범을 매각할 의향이 있는 것으로 알려졌다"고 밝힌 바 있다. 비슷한 시기에 영국 팀토크에서는 리버풀, 첼시, 리즈 유나이티드, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이튼에서 이한범에게 관심을 가지고 있다고 보도하기도 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이한범은 미트윌란과의 계약도 1년 남았기 때문에 이번 여름이 서로가 결별할 수 있는 적기다. 최근에도 EPL 구단의 관심 소식이 들렸다. 파르잠 아볼호세이니 기자는 지난 26일 덴마크 매체 탑스블라듯을 통해 "미트윌런에는 여러 구단이 눈독을 들이고 있어 거액의 이적료를 받고 보낼 수 있는 이한범이 있다. 이한범의 이적 가능성을 배제할 수 없다. 특히 EPL 복수 구단이 그를 강력히 원하고 있다는 이야기가 들린다"고 밝혔다.

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하지만 지금까지는 공식적인 관심이 영국에서는 없는 모양이다. 벨기에 최고의 구단으로 꼽히는 브뤼허가 이한범에게 관심을 드러냈다. 아직 이한범이 젊기 때문에 브뤼허에서 더 성장한 뒤에 빅리그에 진입하는 것도 충분히 가능한 일이다. 게다가 브뤼허는 벨기에 리그 우승 자격으로 유럽챔피언스리그(UCL)에도 나간다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com