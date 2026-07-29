'제2의 김민재' 이한범 아깝다, 리버풀-첼시 아니었다...韓 21호 프리미어리거 물거품? 벨기에 최강 구단 관심 도착

[스포츠조선 김대식 기자]이한범에게 관심을 드러낸 구단은 리버풀이나 첼시가 아니었다.
프랑스 스카이 스포츠에서 일하는 샤샤 타볼리에리 기자는 29일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "클럽 브뤼허가 이한범 영입을 강력히 추진하고 있다 이 대한민국 센터백은 브뤼허에게 유력한 타깃이다. 그들은 이미 미트윌란과의 협상에서 물꼬를 트기 위해 작업을 진행 중이다. 선수 역시 이적 가능성을 열어두었다"고 보도했다.
이한범은 2025~2026시즌을 자신의 해로 만들었다. FC서울에서 데뷔한 후 곧바로 한국 차세대 센터백으로 성장한 이한범이다. 2023 항저우 아시안게임 금메달 주역이기도 하다. 2023년 여름 미트윌란으로 이적하면서 유럽 진출에 성공했다. 유럽 진출 후 2년은 쉽지 않은 시간이었다.
주전 경쟁에서 완전히 밀리면서 이한범의 입지는 매우 좁아졌다. 성장은 정체됐다. 그러나 2024~2025시즌 막판 수비진 줄부상으로 이한범에게 기회가 왔고, 그는 이 기회를 놓치지 않았다.
이한범은 2025~2026시즌에 단숨에 미트윌란 주전으로 도약해 최고의 시즌을 보냈다. 미트윌란의 덴마크컵 우승을 이끌었다. 이를 바탕으로 2026년 북중미월드컵에도 최종적으로 승선하면서 주가를 더 높였다. 월드컵에서 한국은 아쉬운 성적을 거뒀지만 이한범은 수비진에서 든든한 활약으로 세계적인 무대에서도 통할 수 있다는 걸 증명했다.
월드컵에서의 좋은 활약을 기반으로 이한범은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들과 연결됐다. 월드컵 당시 이적시장 전문기자 벤 제이콥스는 개인 SNS를 통해 "이한범을 향한 잉글랜드와 독일 구단들의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이번 여름 23세의 한국인 수비수 이한범을 매각할 의향이 있는 것으로 알려졌다"고 밝힌 바 있다. 비슷한 시기에 영국 팀토크에서는 리버풀, 첼시, 리즈 유나이티드, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이튼에서 이한범에게 관심을 가지고 있다고 보도하기도 했다.
이한범은 미트윌란과의 계약도 1년 남았기 때문에 이번 여름이 서로가 결별할 수 있는 적기다. 최근에도 EPL 구단의 관심 소식이 들렸다. 파르잠 아볼호세이니 기자는 지난 26일 덴마크 매체 탑스블라듯을 통해 "미트윌런에는 여러 구단이 눈독을 들이고 있어 거액의 이적료를 받고 보낼 수 있는 이한범이 있다. 이한범의 이적 가능성을 배제할 수 없다. 특히 EPL 복수 구단이 그를 강력히 원하고 있다는 이야기가 들린다"고 밝혔다.
하지만 지금까지는 공식적인 관심이 영국에서는 없는 모양이다. 벨기에 최고의 구단으로 꼽히는 브뤼허가 이한범에게 관심을 드러냈다. 아직 이한범이 젊기 때문에 브뤼허에서 더 성장한 뒤에 빅리그에 진입하는 것도 충분히 가능한 일이다. 게다가 브뤼허는 벨기에 리그 우승 자격으로 유럽챔피언스리그(UCL)에도 나간다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com