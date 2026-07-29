韓 축구 경사! '월드컵 출전 불발' 배준호, 마침내 빅리그행 성사되나..."리옹 이적 가능성 커졌다"→"선수는 간절히 원하는 중"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 빅리그행 가능성이 계속해서 거론되고 있다.

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프랑스의 스포르트는 27일(한국시각) '배준호는 오직 리옹과 계약하고 싶어 한다'고 보도했다.

스포르트는 '배준호는 전화를 기다리고 있다. 그의 여름 이적 목표는 아주 구체적이다. 리옹에 합류하는 것이다. 두 구단은 협상 중이지만, 이적료에 대한 의견 차이를 보이고 잇다. 공식적인 금액은 알려지지 않았다'고 전했다.

이어 '합의는 이뤄지지 않았으나, 선수는 이적을 간절히 원하고 있다. 배준호는 공격형 미드필더와 왼쪽 윙어를 소화할 수 있다. 리옹은 선수 이탈이 발생한다면, 이 두 자리를 보강할 필요가 있다. 시간을 두고 협상을 진행 중이며, 아직 포기하지 않았다'고 덧붙였다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 론도 훈련에 나선 배준호 이동경 강상윤의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

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한국 축구의 미래를 책임질 최고의 재능, 배준호는 2022년 대전하나시티즌에서 프로 데뷔 후 꾸준히 성장세를 보였다. 2023년 U-20(20세 이하) 월드컵에서 한국의 4강행을 이끈 배준호는 이름을 알리며 재능을 뽐냈다. 이후 유럽 구단의 러브콜을 받은 배준호의 선택은 잉글랜드 챔피언십의 스토크시티였다.

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꿈에 그리던 유럽 무대, 무리한 선택보다 성장할 수 있는 선택지를 택했다. 적응도 오래 걸리지 않았다. 첫 시즌이었던 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록하며 존재감을 키웠다. 팬들이 선정한 올해의 선수로 꼽히는 등 주가를 높혔다. 풀럼, 페예노르트 등의 관심이 쏟아지기도 했다.

입지가 공고했다. 2025~2026시즌 45경기에 출전하며 확실한 주전으로 활약한 배준호에게 유일한 아쉬움은 도약이었다. 챔피언십 무대에서 영향력은 확실했지만, 공격포인트, 더 넓은 무대로의 스텝업이 간절할 수밖에 없었다. 스토크의 상황들을 고려하면 배준호가 활약할 최적의 여건도 아니었다.

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 배준호가 인터뷰하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

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리옹은 최적의 선택지가 될 수 있다. 유럽챔피언스리그 진출권인 리옹은 스토크보다 훨씬 큰 구단이며, 유럽 내 입지도 공고하다. 최근 2선 선수들의 이탈이 유력해지며 배준호에게 손을 내밀었다.

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이미 영국 쪽에서도 배준호의 리옹행 가능성을 높게 점치고 있다. 영국의 풋볼리그월드는 '배준호가 리옹으로 이적할 가능성이 커짐에 따라, 로빈스 감독은 10번 포지션의 대체 선수를 반드시 찾아야 한다. 배준호의 자리를 대체할 유력 후보로 이동경이 떠오르기도 했다'고 밝히기도 했다.

배준호의 리옹 이적 가능성에 계속해서 관심이 쏠리고 있다. 올여름 빅리그 이적에 성공해 배준호가 선수로서 도약할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com