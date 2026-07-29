이럴 수가! '日 김민재' 부상으로 추락했던 일본 국가대표 대반전…도미야스 다케히로 'EPL 재입성 가능성' 크리스털 팰리스 훈련 中

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 국가대표 도미야스 다케히로의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재입성 가능성이 제기됐다.

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스포츠 매체 '디애슬레틱'은 29일(이하 한국시각) '도미야스가 올 여름 이적 가능성을 염두에 두고 EPL팀인 크리스털 팰리스에서 훈련 중'이라고 보도했다.

1998년생 도미야스는 측면과 중앙수비를 모두 맡을 수 있다. 2018년부터 일본 국가대표로 뛰며 A매치 46경기에 출전했다. 2021년 자국에서 열린 도쿄올림픽, 2022년 카타르월드컵, 2026년 북중미월드컵에 나섰다.

그는 만 19세이던 2018년 1월 신트트라위던(벨기에) 유니폼을 입고 유럽 무대에 도전장을 내밀었다. 그는 볼로냐(이탈리아)를 거쳐 2021년 아스널(잉글랜드)로 이적했다. 아스널에 머문 네 시즌 동안에는 공식전 84경기(2골-6도움)를 소화했다. 2023년 3월 오른 무릎을 다쳐 수술받고 시즌 아웃된 뒤 부상이 재발했다. 2024~2025시즌에는 리그 1경기에서 6분을 뛴 것이 출전 기록의 전부였을 정도다. 결국 지난해 7월 아스널과 1년 더 남아 있던 계약을 상호 합의로 해지한 도미야스는 홀로 재활해왔다. 그해 12월 아약스(네덜란드)와 6개월 단기 계약을 하고 그라운드로 복귀했다. 그는 2025~2026시즌 종료 후 아약스와의 계약이 만료돼 현재 자유계약선수(FA) 신분이다.

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사진=AP Photo/Dolores Ochoa-AP 연합뉴스

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'디애슬레틱'에 따르면 크리스털 팰리스는 비시즌 준비 과정으로 이탈리아 코모에서 훈련 중인데 여기에 도미야스도 참가하고 있다. 도미야스는 이번 주 후반에 열릴 친선경기에 출전할 수도 있는 것으로 알려졌다.

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일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 29일 '예상치 못한 급전개다. 도미야스는 아직 새 팀이 정해지지 않았다. 그는 한때 볼로냐에서 뛰었기 때문에 이탈리아 세리에A 팀들의 관심이 끊임없이 제기돼 왔다. 새 움직임이 나타났다. 현재 크리스털 팰리스에서 훈련에 참여하고 있다. 그는 다른 팀들의 관심도 받고 있지만, EPL 복귀를 강하게 원하고 있다. 구단은 도미야스의 컨디션 유지를 위해 훈련 환경을 제공하고 있다'고 전했다

이 매체에 따르면 일본 팬들은 '최근 가장 실현됐으면 하는 이적', '건강하게 EPL에서 돌아와 계속 경쟁하길 바란다', '부상이 몇 년 동안 계속됐는데도 EPL에 갈 수 있다. 정말 대단하다고 생각한다', '울컥한다' 등의 반응을 보였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com