[오피셜]"반갑다 친구야" '아틀레티코 NEW NO.7' 이강인 VS 돈나룸마, 서울서 우정의 맞대결 성사…맨시티, '홀란·로드리' 빠진 亞투어 명단 발표

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

출처=맨시티

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[스포츠조선 윤진만 기자]엔조 마레스카 신임감독 체제로 새 시즌을 준비 중인 잉글랜드 명가 맨시티가 프리시즌 아시아 투어 명단을 발표했다.

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맨시티는 29일(한국시각), 수문장 잔루이지 돈나룸마, 핵심 미드필더 필 포든, '우즈벡의 김민재' 압두코디르 후사노프 등이 포함된 아시아 투어 명단을 공개했다. 앙투안 세메뇨, 리코 루이스, 마테오 코바시치, 티자니 레인더르스, 요슈코 그바르디올, 사비뉴 등과 신인급 선수들이 명단에 이름을 올렸다.

2026년 북중미월드컵에서 16강 이상을 누빈 주요 선수 대부분은 명단에서 제외됐다. 핵심 골잡이 엘링 홀란, 월드컵 우승 캡틴 로드리를 비롯해 제레미 도쿠, 엘리엇 엔더슨, 니코 오라일리, 마크 게히, 후뱅 디아스, 라얀 세르키 등도 아시아 투어에 참여하지 않을 것으로 보인다. 홀란과 로드리의 방한을 기대한 국내 축구팬들에겐 아쉬운 대목. 특히 홀란은 월드컵에서 폭발적인 활약과 노젓기 세리머니로 인기가 급상승했다.

맨시티는 홍콩으로 날아가 다음달 1일 인터밀란과 친선경기를 펼친 뒤 한국으로 이동한다. 5일과 9일 서울월드컵경기장에서 팀 K리그(올스타), 아틀레티코마드리드와 잇달아 맞대결을 가질 예정이다. 경기 시각은 모두 오후 8시다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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아틀레티코에 새롭게 입단한 대한민국 천재 플레이메이커 이강인은 맨시티를 상대로 아틀레티코 데뷔전을 치를 것이 유력하다. 서류 문제로 아직 스페인으로 출국하지 못하고 있다. 맨시티와의 경기에 나서면 파리생제르맹(PSG) 시절 동고동락한 돈나룸마와 재회하게 된다. 천부적인 재능을 타고난 '왼발잡이 플레이메이커' 포든과의 기량 대결도 관전포인트다.

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디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코는 헤타페(30일), 맨유(8월1일)과 두 차례 친선전을 치른 후 한국으로 날아올 계획이다. 맨시티와 아틀레티코는 2023년 이후 3년만에 나란히 쿠팡플레이 시리즈에 나선다. 2023년 당시 마요르카를 떠나 PSG에 갓 입단한 이강인은 부산에서 열린 전북과의 친선경기에서 교체투입했다. 이번엔 아틀레티코 유니폼을 입은 모습을 국내팬 앞에 선보인다.

쿠팡플레이 영플레이어로 선정된 초신성 손정범(서울)은 세계 최고의 수비형 미드필더로 평가받는 로드리와의 맞대결을 기대했지만, 결국 그라운드 맞대결은 불발됐다. 손정범은 로드리 외에 포든과 경기장에서 만나고 싶다는 바람을 나타냈다.

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팀 K리그는 기성용(포항) 이승우(전북) 이동경(울산) 무고사(인천) 이기혁(강원) 야잔(서울) 등으로 구성됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com