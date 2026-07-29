"나는 버림받았습니다" 감독 무덤이 된 잔혹한 월드컵, "'국민영웅' 홍명보도 뼈저리게 느낀 현실"(日매체)

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]"월드컵은 잔혹하다."

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일본 매체 '스포르티바'는 29일, '일본 축구대표팀은 자만심에 빠진걸까? 월드컵에서 실패한 감독들이 잇따라 팀을 떠나고 있다'라는 제하의 기사에서 2026년 북중미월드컵 후 참가국 감독들의 줄사퇴(경질) 현상을 조명했다. 48개국이 참가한 지난 월드컵을 마치고 홍명보 대한민국 축구대표팀 감독을 포함한 18명의 감독이 지휘봉을 내려놨다.

'스포르티바'는 "일본에선 모리야스 하지메 감독의 유임이 뜨거운 논쟁거리다. 48개국 감독 중 18명이 팀을 떠나는 것은 전례가 없는 일이다. 떠나는 이유는 사임, 해임, 계약만료 등 다양하지만, 그들에게 닥친 운명은 비슷했다. 이기지 못하면 떠나야 한다는 것이다. 국가대표팀 감독은 결과에 모든 것을 맡겨야 한다"라며 북중미월드컵을 감독이라는 직업 자체를 뒤흔든 대회라고 표현했다.

이어 "과거엔 국가대표팀 감독에게 조금 더 시간이 주어졌다. 패배에서 교훈을 얻고, 다음 대회를 준비하며, 팀을 발전시킬 시간 말이다. 하지만 현대축구에선 다르다. 경기 종료 휘슬이 울리기도 전에 소셜미디어에선 경질을 요구하는 목소리가 쏟아진다. 언론은 이미 후임 감독 후보를 보도하기 시작한다. 축구협회는 여론에 따라 결정을 내린다. 승리자는 박수갈채를 받고, 패배자는 다음 직장을 찾아 나선다"라고 달라진 현실을 짚었다.

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이 매체는 홍 전 감독에 대해서도 언급했다. "홍 감독은 누구보다도 이 현실을 뼈저리게 느꼈다. 선수 시절 그는 한국 축구의 상징이었다. 2002년 한-일월드컵에서 한국을 준결승까지 이끌며 '국민 영웅'으로 이름을 남겼다. 따라서 2026년 월드컵에 대한 기대는 매우 높았다"며 "그러나 조별리그 탈락이라는 뼈아픈 결과로 그 기대는 순식간에 실망으로 바뀌었다. 홍 감독은 모든 책임을 지고 사임을 발표했다. 하지만 그것으로 끝이 아니었다"라고 전했다.

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'스포르티바'는 계속해서 "소셜미디어에는 '국가대표팀 감독 자격이 없었다', '한국 축구의 수치'와 같은 비난 댓글이 쏟아졌다. 협박 메시지를 보내는 사람들도 있었다. 심지어 한국 대통령까지 공개적으로 그를 비판했다"며 "월드컵 패배는 전국적인 사건이 되었다. 한때 국민의 가장 사랑받던 그는 고국에서의 삶이 너무 힘들다고 판단해 LA에서 새로운 삶을 시작했다"라고 밝혔다. 홍 전 감독은 입장문을 통해 월드컵 탈락 뒤 귀국 이틀 만에 미국으로 향한 이유에 대해 "당시 저와 가족을 향한 협박과 신변 안전에 대한 우려가 있었다. 한 가정의 가장으로서 가족을 지켜야 했기 때문"이라고 설명한 바 있다.

'스포르티바'는 조별리그 탈락 후 "난 버림받았다"라는 말을 남기고 우루과이 대표팀을 떠난 마르셀로 비엘사 전 감독의 사례와 묶어 "대한민국과 우루과이의 상황은 완전히 달랐지만, 두 감독의 마지막 순간엔 공통점이 하나가 있었다. 감독이란 자리를 결과에 따라 생계, 자존심, 심지어 이 세상에서의 자리까지 빼앗길 수 있다는 것이다. 월드컵은 전 세계에 이 잔혹한 현실을 보여줬다"라고 적었다.

로이터연합뉴스

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홍 전 감독, 비엘사 전 감독을 비롯해 디디에 데샹(프랑스), 율리안 나겔스만(독일), 로베르토 마르티네스(포르투갈), 로날드 쿠만(네덜란드), 하비에르 아기레(멕시코), 루디 가르시아(벨기에), 즐라트코 다리치(크로아티아), 카를로스 케이로스(가나), 스티브 클락(스코틀랜드), 우고 브로스(남아공), 미로슬라브 코우베크(체코), 에르베 르나르(튀니지) 등이 물러났다.

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프랑스는 지네딘 지단, 독일은 위르겐 클롭, 포르투갈은 호르헤 헤수스, 벨기에는 마크 판 포멀, 멕시코는 라파엘 마르케스 등을 새롭게 선임하며 변화를 꾀했다. 일본은 내년 1월에 열리는 2027년 사우디아시안컵까지 모리야스 감독 체제를 유지하고, 오이와 고 U-21 대표팀 감독에게 지휘봉을 넘기기로 했다. 한국은 9월~11월 A매치 친선경기를 임시 감독 사단 체제로 치를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com