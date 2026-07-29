'월드컵 스타' 홀란 방한 경기 노쇼 충격! 맨시티, 월드컵 8강 이상 선수들 휴식 부여…이강인과의 맞대결 '김빠졌다'

월드컵이 끝난 후 연인과 함께 휴가를 떠난 엘링 홀란(오른쪽). 사진=BBO 스포츠.

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[스포츠조선 강우진 기자]방한을 준비 중인 맨체스터 시티의 아시아 투어 명단은 다소 아쉬운 수준이다. 2026 FIFA 북중미 월드컵의 영향으로 주요 선수들에게 휴식이 부여된 탓이다.

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맨시티는 29일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 다가오는 아시아 투어에 참가할 1차 28인 선수단을 확정 발표했다. 선수단은 이날 맨체스터를 출발해 홍콩과 서울에서 세 경기를 치르는 일정에 나선다. 2026~2027시즌을 위한 준비도 본격적으로 속도를 높이고 있다.

맨시티는 오는 1일 홍콩에서 인터 밀란과 맞붙은 뒤, 5일 한국 서울에서 K리그 올스타팀과 맞붙는다. 9일에는 이강인의 아틀레티코 마드리드와 경기를 치른다.

로이터연합뉴스

북중미 월드컵이 개최된 직후이기 때문에 대회에서 8강 이상에 진출한 여러 1군 선수들은 새 시즌을 앞두고 휴식기간이 보장된다. 따라서 일부 핵심 선수가 한국 투어에 참여할 수 없게 됐다. 16강에 오른 일부 선수들은 투어 일정 중 합류할 예정이지만, 이날 맨체스터를 출발하는 선수단에는 포함되지 않았다. 노르웨이의 월드컵 스타 엘링 홀란과 벨기에의 제레미 도쿠, 그리고 포르투갈의 마테우스 누네스와 후뱅 디아스 등이 투어에 참여하지 않는다. 한국팬들 입장에서는 다소 아쉬울 수 있는 라인업이다.

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<맨시티 아시아 투어 1차 명단>

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com