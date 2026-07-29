김민재 다음 시즌 전망 어둡다! 중앙수비수 영입 노리는 뮌헨…아스널·리버풀과 경쟁→수비진 보강 '우선순위'

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨이 유망주 중앙수비수 영입을 노린다. 다음 시즌 김민재의 주전 경쟁은 더욱 힘들어질 전망이다.

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스페인 피차헤스는 29일(한국시각) '뮌헨은 다음 시즌을 앞두고 수준 높은 전력 보강을 계속해서 모색하고 있다'며 '이번 여름 이적시장에서 슈투트가르트 소속의 중앙수비수 핀 옐치(20)를 영입하기 위한 움직임에 착수했다'고 보도했다.

핀 옐치. 사진=슈투트가르트

뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 로테이션 강화를 위해 옐치의 영입을 고려하고 있다. 현재 그의 계약은 오는 2030년 6월까지다. 슈투트가르트는 그를 영입하려면 5500만유로(약 910억원)의 이적료를 받아야 한다는 입장이다.

콤파니 감독은 2025~2026시즌 독일 분데스리가에서 우승한 뒤 수비수 영입을 요청한 것으로 알려졌다. 뮌헨의 스포츠 디렉터진은 다음 시즌 UEFA 챔피언스리그를 앞두고 수비진 중앙을 보강하기 위해 이 선수의 영입을 우선순위로 준비 중이라고 한다. 김민재와 요나탄 타, 그리고 다요 우파메카노가 지키고 있는 뮌헨 수비진이지만 여전히 부족하다고 판단 중인 셈이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 헤더슛을 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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뮌헨은 옐치 영입 경쟁에서 이겨야 한다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널과 리버풀도 협상에서 우위를 점하기 위해 접촉을 시작했다. 이들 구단 모두 수비진 강화를 원하고 있으며, 이적료를 준비할 수 있는 재정적 능력을 갖추고 있다. EPL에서 관심을 갖고 있는 만큼 뮌헨 수뇌부는 프리시즌 시작 전 그의 영입을 확정하기 위해 비공식 협상을 서둘러야 할 것으로 보인다.

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뮌헨이 영입에 성공한다면 김민재의 입지는 더 줄어들 가능성이 크다. 지난 시즌 백업 수비수로 활약한 김민재이지만, 다음 시즌에는 출전 기회가 더 줄어들 수 있다. 현재 타와 우파메카노가 주전 수비수 라인을 책임지고 있다. 옐치가 합류한다면 그와 함께 김민재, 이토 히로키가 출전 기회를 나눠 받아야 하는 구조가 된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com