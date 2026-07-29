"이번에는 정말 떠난다" 손흥민 대체자 낙점→1년 후 토트넘 입성…1160억 이적료 책정, 만날 운명이었나

파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]1년 전 손흥민(LA FC)의 대체자로 낙점된 맨시티 윙어 사비뉴(22), 운명이 또 달라지고 있다. 토트넘 이적이 현실이 될 가능성이 높아졌다.

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사비뉴가 맨시티 탈출을 노린다. 영국의 'BBC'는 29일(이하 한국시각) '사비뉴는 토트넘 이적을 고려하며 팀을 떠날 의향이 있는 것으로 드러났다'며 '그는 토트넘의 로베르토 데 제르비 감독의 핵심 영입 대상이며, 맨시티 역시 그에 대한 토트넘의 관심을 인지하고 있다'고 보도했다.

'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 28일 자신의 SNS를 통해 '사비뉴가 이번 여름 더 많은 출전 기회를 얻기 위해 맨시티를 떠나고 싶어한다. 그는 성장할 수 있는 더 많은 공간을 원하며 이번 여름 이적을 계획하고 있다'며 '토트넘은 2025년부터 사비뉴에게 관심을 가져왔으며, 이번 여름에도 최우선 영입 리스트에 올려놓았다'고 밝혔다.

브라질 출신의 사비뉴는 네덜란드 PSV 에인트호벤, 스페인 지로나 임대를 거쳐 2024년 7월 맨시티에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 3080만파운드(약 595억원)였다.

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사비뉴는 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 29경기에 출전해 1골 8도움을 기록했다. 선발은 21경기였다. 지로나 임대 시절인 2023~2024시즌 라리가에서 37경기에 출격, 9골 10도움을 올린 것과 비교하면 폼이 떨어졌다.

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토트넘은 지난해 여름 사비뉴 영입을 시도했다. 그러나 맨시티의 거부로 불발됐다. 맨시티는 지난해 10월 사비뉴를 묶어두기 위해 계약기간을 2년 연장했다. 사비뉴와 맨시티의 계약기간은 2031년 6월까지로 늘어났다.

그러나 사비뉴의 존재감은 더 추락했다. 그는 지난 시즌 EPL에서 24경기에 출전해 1골 1도움에 그쳤다. 주전 경쟁도 험난하다. 지난해 여름에는 라얀 셰르키, 올해 1월에는 앙투안 세메뇨가 맨시티에 둥지를 틀면서 설 자리를 잃었다.

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사비뉴는 맨시티에서 백업으로 밀리면서 브라질의 2026년 북중미월드컵 최종엔트리에서도 제외됐다. 펩 과르디올라 감독이 떠난 맨시티는 엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡았다.

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마레스카 감독은 사비뉴의 이적에 전향적인 입장인 것으로 전해졌다. '더선'에 따르면 토트넘은 이적료 6000만파운드(약 1160억원)에 사비뉴를 영입할 계획을 세웠다고 한다

김성원 기자 newsme@sportschosun.com